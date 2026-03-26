«Lo que estamos viendo ahora mismo es al mejor Stani que ha habido nunca», declaró el director deportivo Christoph Freund tras la victoria por 4-0 del FC Bayern contra el Union Berlin el sábado. «Es fundamental para el equipo». Stanisic había vuelto a demostrar todo su repertorio de habilidades durante los 90 minutos anteriores.
Traducido por
«No se puede imaginar al FC Bayern sin él»: grandes elogios para un defensa del equipo de Múnich
El jugador de 25 años comenzó como lateral derecho, aunque en algunos momentos intercambió el lado con Konrad Laimer. Tanto desde la izquierda como desde la derecha, Stanisic se incorporó con frecuencia al juego ofensivo, creó grandes ocasiones para Lennart Karl y Leon Goretzka y participó también en la jugada que culminó en el 2-0 de Serge Gnabry. Tras la sustitución de Dayot Upamecano, Stanisic pasó a ocupar el centro de la defensa para completar su recorrido por las diferentes posiciones.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Josip Stanisic se ha convertido en un jugador clave indiscutible
Antes de que empezara la temporada, Stanisic era considerado un jugador de rotación, pero, de forma algo sorprendente, se ha convertido en un pilar indiscutible del equipo. Últimamente, complementa su habitual solidez defensiva con un gran empuje ofensivo. Tras 30 partidos oficiales, Stanisic ya suma tres goles y siete asistencias. «Juega muchos minutos, tiene un ritmo fantástico, está en plena forma y puede desempeñar varias posiciones», afirmó Freund. «En este equipo, rodeado de tantos buenos futbolistas, disfruta de verdad jugando y no solo defendiendo».
Como muniqués de nacimiento y graduado de la cantera, Stanisic cumple además dos grandes deseos de la directiva del club, que confía en que siga ascendiendo en la jerarquía. «Tiene madera de líder», afirmó Freund hace unas semanas. El hecho de que Stanisic se impusiera durante su cesión en el Bayer Leverkusen en la temporada 2023/24 y regresara como ganador del doblete impresionó a los directivos del Múnich y mejoró su prestigio de forma duradera.
- Getty Images Sport
Ivica Olic e Ivan Rakitic elogian a Josip Stanisic
Hace tiempo que es titular en la selección croata, pero no solo eso. «Josip se ha convertido en mi jugador favorito absoluto aquí en Croacia», declaró Ivica Olic al diario *Bild*. Olic jugó en su día en el FC Bayern, más tarde trabajó junto a Stanisic como segundo entrenador de la selección croata y ahora es seleccionador de la sub-21. «Su evolución en el Bayern fue sorprendentemente rápida para nosotros: pasó de ser el duodécimo o decimotercer jugador de la plantilla a convertirse en un jugador realmente importante».
Ivan Rakitic añadió: «Los croatas estamos muy orgullosos de Josip. Ya es indispensable para nuestra selección nacional en lo deportivo y estoy seguro de que, en los próximos tiempos, se convertirá cada vez más en uno de los líderes de nuestra nueva generación». A lo largo de su exitosa carrera, Rakitic jugó, entre otros, en el FC Schalke 04 y el FC Barcelona. Desde julio de 2025, este jugador de 38 años es director técnico del Hajduk Split.
Rakitic elogió a Stanisic por su «inteligente» cesión al Leverkusen: «Creo que allí se ha convertido en un mejor futbolista, porque tenía algo menos de presión que en el Bayern y así pudo crecer con tranquilidad bajo la tutela de Xabi Alonso. Los grandes éxitos le han dado aún más confianza en sí mismo. Y ahora está en un estado de forma tal que no se puede imaginar al FC Bayern sin él».
En la próxima fase de partidos internacionales, Stanisic se enfrentará con Croacia en Estados Unidos a Colombia, con su compañero de Múnich Luis Díaz, y a Brasil.
Josip Stanisic: sus estadísticas de esta temporada
Concurso Partidos Goles Asistencias Bundesliga 19 2 4 Liga de Campeones 6 1 1 Copa DFB 4 - 2 Supercopa 1 - -