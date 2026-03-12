Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
«No sé cómo se pronuncia su nombre»: la superestrella del Real Madrid, surgida casi de la nada, desespera al Manchester City y bate un récord de 30 años

Casi de la nada, Thiago Pitarch se ha hecho un hueco en el elenco estelar del Real Madrid. Contra el City, ofreció una actuación magistral que dejó boquiabierta a una estrella mundial.

Thierry Henry tuvo que hacer una breve pausa. «Quiero hablar de... no sé cómo se pronuncia su nombre... Pitarch», leyó el legendario delantero francés, hoy popular comentarista televisivo de CBS Sports, en una hoja de papel. 

«Porque esta noche lo he observado muy de cerca: ¡¿qué partido ha hecho este chico?! Ha corrido por todos», comentó Henry entusiasmado sobre la actuación del joven Thiago Pitarch, de 18 años, en la victoria por 3-0 del Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City el miércoles por la noche en el Bernabéu. «No sé qué le echan a esa camiseta», se preguntó Henry, conocido por no tener ya una melena abundante, y bromeó: «Si me la pongo, quizá me ayude a recuperar el pelo».

  • Thiago Pitarch está muy lejos de preocuparse por la caída del cabello. Al igual que, hasta hace poco, por partidos como este contra rivales como el City, en el que acaparó los titulares junto al autor de tres goles, Federico Valverde. «Este es el partido que siempre se juega en el FIFA», dijo eufórico el joven centrocampista tras el encuentro. «Estoy muy contento por la victoria y por cómo ha ido todo».

    Pitarch debutó con el primer equipo del Real Madrid a mediados de febrero, con una breve participación en el partido de ida de la eliminatoria de la Champions League contra el Benfica. Casi de la nada, se convirtió en una de las figuras más destacadas del campo en el partido contra el City e impresionó con tres grandes cualidades que lo caracterizan: una actitud intrépida, una enorme resistencia y una gran seguridad con el balón.

    Pitarch mantuvo la calma con total naturalidad cuando jugadores de la talla de Bernardo Silva o Rodri le presionaron agresivamente una y otra vez en el área. El joven lo gestionó como si nunca hubiera hecho otra cosa. En una ocasión se mostró algo demasiado confiado al intentar regatear en el punto de penalti a Nico O'Reilly, que se le echaba encima por detrás. Este se interpuso y habría reducido la ventaja a 1-3 si el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, no hubiera reaccionado con tanta rapidez y desviado el balón con el pie por encima de la portería.

    Por lo demás, Pitarch hizo un partido excepcional en el centro del campo en su debut como titular en la Liga de Campeones. «Thiago no se esconderá, querrá el balón», había destacado el entrenador Álvaro Arbeloa antes del partido, mostrando su plena confianza en su sorprendente elección para el once inicial en este gran escenario. «Estoy seguro de que lo hará genial».

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Roto el récord de Raúl: Thiago Pitarch es el alumno favorito de Álvaro Arbeloa

    Arbeloa tenía razón. De paso, ayudó a su supertalento a establecer un récord muy especial en el club: desde el miércoles por la noche, Pitarch, con 18 años y 220 días, es el jugador español más joven que ha sido titular en un partido eliminatorio de la Liga de Campeones con el Real Madrid. Superó el récord que durante 30 años había ostentado la leyenda del club Raúl, quien en marzo de 1996, en la victoria por 1-0 contra el Juventus de Turín, era 33 días mayor. En realidad, solo el brasileño Vinicius Junior fue un poco más joven (18 años y 216 días en febrero de 2019) en su primera titularidad con el equipo madrileño en un partido eliminatorio de la Liga de Campeones.

    Lo que Pitarch tiene en común con Raúl: al igual que el exdelantero de talla mundial, también jugó en las categorías inferiores del Atlético, el rival ciudadano del Real Madrid. Sin embargo, a los diez años dejó el Rojiblanco, pasó por el Getafe CF y el CD Leganés y, unos años más tarde, llegó finalmente a la cantera del Real Madrid. Eso fue en 2023, y un año y medio después llegó el día que, en cierto modo, sentó las bases para la noche mágica contra el City.

    En enero de 2025, Pitarch disputó con el Real Madrid sub-18 un partido amistoso interno contra el sub-19, entrenado en aquel momento por Arbeloa. Y al actual entrenador del primer equipo le llamó la atención, además de su inmenso talento, la sorprendente madurez y personalidad del entonces joven de 17 años. Atributos que ayudaron a Pitarch, al que Arbeloa llama cariñosamente «la bestia», a dejar rápidamente su huella entre los profesionales.

  • Thiago Pitarch: ¿presente y futuro del Real Madrid?

    Poco después de ese partido amistoso, Arbeloa ascendió a Pitarch al equipo sub-19 y le dio sus primeras oportunidades en la Youth League. El verano pasado, cuando Arbeloa fue ascendido a entrenador del segundo equipo (Castilla), se llevó directamente a Pitarch y lo convirtió en titular en la tercera división española. «Siempre quiere el balón, lo mantiene bajo presión y busca constantemente la mejor solución», destacó Arbeloa sobre las cualidades más destacadas de Pitarch. «Hace los contactos adecuados, se mueve bien y se ofrece».

    Como centrocampista del Castilla, Pitarch acumuló una valiosa experiencia en el fútbol adulto durante la primera mitad de la temporada. El predecesor de Arbeloa, Xabi Alonso, incluyó al jugador de la selección española juvenil —que, por cierto, también podría jugar con Marruecos debido a sus raíces— en su plantilla de vez en cuando, pero aún no le había dejado jugar. Arbeloa lo hizo por primera vez hace unas semanas contra el Benfica, a lo que siguió otra breve aparición en el partido de vuelta contra los portugueses a principios de marzo en la Liga contra el Getafe (0-1) y, finalmente, el debut de Pitarch en el once inicial.

    Por supuesto, el joven también se benefició de los actuales problemas de lesiones del Real Madrid en el centro del campo: Jude Bellingham y Dani Ceballos han estado de baja en las últimas semanas y, más recientemente, Eduardo Camavinga también ha tenido que abandonar por problemas dentales. Este último volvió a estar disponible contra el City, pero Arbeloa volvió a confiar en Pitarch, al que sustituyó en el minuto 76.

    Arbeloa no ve al adolescente como un simple suplente, sino que quiere darle minutos cuando la situación del equipo se haya normalizado. Cuando se le preguntó si Pitarch era el presente y el futuro del Real Madrid, el entrenador respondió de forma concisa: «Sí». 

    Con su actuación contra el City, Pitarch ha reafirmado el respaldo que recibe y ha planteado una pregunta interesante: ¿tiene el Real Madrid en sus filas al nuevo estratega del centro del campo que, tras las marchas de Toni Kroos (que retirará en 2024) y Luka Modric (que fichará por el Milan en 2025), debería llegar con retraso? Por supuesto, aún es demasiado pronto para responder a esta pregunta de forma concluyente. Pero fue notable que Pitarch eclipsara a Rodri, la estrella mundial que, según se dice, el Real Madrid quiere fichar a toda costa para el centro del campo, en un duelo directo.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Thiago Pitarch: sus números esta temporada

    EquipoPartidosGolesAsistenciasTarjetas amarillas
    Real Madrid Sub-191100
    Real Madrid Castilla14025
    Real Madrid5000
