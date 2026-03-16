«No rinde al nivel necesario»: el campeón del mundo se pronuncia en contra de la participación de Leroy Sané en el Mundial

En cambio, el técnico de 65 años preferiría dar una oportunidad a jugadores más jóvenes y con más ganas, como Lennart Karl, del Bayern de Múnich, o Said El Mala, del Colonia: «Desde luego, no como titulares, pero sí para los últimos 20 minutos. El Mala en la banda izquierda y Karl, que de todos modos puede jugar en varias posiciones. Ambos son chicos magníficos y, por supuesto, sería una experiencia increíble para ellos».

El verano pasado, Sane fichó por el Galatasaray de Estambul procedente del Bayern de Múnich, sin coste alguno, lo que supuso una sorpresa. En el club turco de primera división, el jugador de 30 años está cuajando una temporada correcta, pero en ningún caso sobresaliente. En 34 partidos oficiales en todas las competiciones, suma seis goles y ocho asistencias.

Por eso, últimamente se han alzado cada vez más dudas públicas sobre si Sane debería ser tenido en cuenta para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Julian Nagelsmann insinuó que quería llevar al internacional, con 72 partidos a sus espaldas (16 goles), a pesar de las críticas, y le dio buenas posibilidades de ser convocado.