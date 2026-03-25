¿No renovará Spinazzola en el Nápoles? La Juventus lo intenta: los contactos, el contrato y los costes de la operación

El objetivo de la Juventus para este final de temporada es uno y solo uno: alcanzar el cuarto puesto y clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA, garantizando así, al mismo tiempo, la continuidad en la máxima competición europea y unos ingresos garantizados importantes que permitan a la directiva de la «Vecchia Signora» disponer de un mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes de verano.

Pero entre posibles grandes operaciones, en la Juventus no se olvidan ni pasan desapercibidos todos aquellos perfiles que, al término de la presente temporada, verán expirar sus contratos con sus respectivos clubes: entre ellos, los bianconeri siguen con gran atención a uno de sus exjugadores, Leonardo Spinazzola, que ahora milita en el Nápoles.