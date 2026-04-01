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«No quiero entrar en este debate»: Thomas Tuchel responde con dureza a una pregunta sobre la «presión» de Inglaterra tras la «dolorosa» derrota ante Japón
Tuchel zanja los rumores sobre la «carga de la camiseta»
Tras la frustrante derrota por 1-0 en el estadio nacional, se le preguntó directamente a Tuchel si la presión de representar a Inglaterra estaba resultando demasiado pesada para su actual plantilla de estrellas. El técnico alemán hizo una larga pausa antes de responder con rotundidad a las preguntas de ITV Sport: «No. No lo creo. No quiero entrar en este debate porque creo que está muy claro lo que queremos hacer y cómo queremos jugar, y prefiero centrarme más en los principios, en la acción, en el pensamiento, en lo que significa. Jugar con Inglaterra conlleva presión. Conlleva ruido. Así son las cosas. Tenemos que ver cómo se adaptan los jugadores a eso y solo podemos verlo si lo probamos, así que lo probamos y tenemos que aprender de ello».
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La derrota en casa «duele mucho»
La derrota en el partido amistoso contra Japón supuso un nuevo golpe de realidad para Inglaterra tras el empate de la semana pasada contra Uruguay, a medida que se acerca el Mundial. A pesar de dominar la posesión durante largos periodos, un lapsus de concentración permitió a la estrella del Brighton, Mitoma, marcar en un contraataque, y los locales no lograron empatar a pesar de que Elliot Anderson estrelló un balón en la madera.
Reflexionando sobre el resultado, un Tuchel visiblemente frustrado admitió que perder ante su público era un trago amargo. «Sin duda duele. Siempre es doloroso perder, y perder en casa duele mucho. Nos castigaron por muy poco, por un contraataque en la primera parte. Necesitamos estos partidos, sabemos que es un rival difícil, teníamos varios jugadores indisponibles», añadió el entrenador.
La plaga de lesiones entorpece la preparación para el Mundial
La derrota ante Japón se vio agravada por una lista cada vez mayor de bajas que ha dejado preocupada a la cuerpo técnico de Inglaterra. De cara a las últimas semanas de la temporada nacional, el alemán admitió que le inquieta el estado físico de sus jugadores estrella.
«Dará miedo ver la televisión el fin de semana y durante todo este tiempo, porque a partir de ahora cualquier lesión muscular puede significar que un jugador se pierda el partido», dijo Tuchel. «Una cosa es que los jugadores se vayan, que se lesionen, lo cual ya de por sí no es agradable, pero luego Jordan Henderson, que es una figura clave para nosotros en la concentración, está fuera, Declan Rice está fuera, Bukayo [Saka] está fuera.
Son capitanes de sus clubes y marcan el nivel. Y luego se retira Harry Kane, así que, básicamente, es el grupo de líderes el que no está disponible. Esto afecta, por supuesto, al conjunto... A partir de ahora, durante las próximas ocho semanas, estoy preocupado, por supuesto, y espero que todo vaya bien para los jugadores, que se mantengan sanos».
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Se acerca la selección definitiva de la plantilla
Ahora que ha concluido el parón internacional de marzo, la atención de Tuchel se centra en los últimos partidos de preparación de junio contra Nueva Zelanda y Costa Rica. Para entonces, el alemán habrá confirmado su convocatoria definitiva de 26 jugadores para el Mundial y tendrá una idea mucho más clara de su once inicial preferido.