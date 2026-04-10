Lo único que no sabe hacer es diseñar camisetas: el nuevo jefe del Dortmund es un auténtico hombre de acción y le viene muy bien al BVB

El escándalo de abusos de un exdirigente, la guerra de desprestigio entre el presidente en funciones, el Dr. Reinhold Lunow, y su rival Hans-Joachim Watzke, y una temporada anterior floja: han pasado muchas cosas en el club de Westfalia. Cramer nunca ha edulcorado estos titulares negativos; siempre ha hablado con claridad y ha dejado claro que el BVB no había dado una buena imagen.

Hace dos semanas, el club presentó al nuevo director deportivo, Ole Book, un fichaje sorpresivo por su rapidez y porque se trata de un hombre sin experiencia en la élite, procedente del SV Elversberg de Segunda.

Su primera comparecencia duró solo 40 minutos. Cramer intervino dos veces y pronunció palabras que hacía tiempo no se escuchaban con tanta claridad. Fue una declaración elocuente de la ambición con la que asume el cargo y con la que trabaja desde su llegada al BVB en 2010.