«No queda bien»: el arbitraje de la Premier League está empeorando debido a la dependencia excesiva del VAR, afirma Alan Shearer

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, expresó su frustración al final del partido. En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Marcamos un gol y nos deberían haber pitado otro penalti. Si pitas uno, tienes que pitar el otro. Para mí son prácticamente idénticas, ambas con las dos manos, así que, de cualquier modo, se ha equivocado en una. Pitar una y no pitar la otra, no me lo puedo creer. Es una locura. Por eso se van al otro lado del campo, marcan y, a partir de ahí, es un caos, la verdad.

«¿Por dónde empezar, en serio? Mira, quizá haya superado a Harry y esa sea la decisión correcta y la haya pitado. No tengo ningún problema con eso, la verdad es que no lo he visto en la repetición, pero creo que si le ha adelantado y se dirige a la portería, puedo entender esa decisión, así que no voy a decir que nos merecíamos todo. Pero no debería haber pasado porque nos deberían haber pitado otro penalti y el partido habría sido totalmente diferente».