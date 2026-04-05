«¡No puedo contentar a todo el mundo!» - Nico Schlotterbeck, en el punto de mira del Barcelona y el Real Madrid, rompe su silencio tras el fracaso de las negociaciones por su contrato con el Borussia Dortmund

Tras el revuelo causado a principios de esta semana por las informaciones que negaban un acuerdo en las negociaciones contractuales con el Dortmund, el defensa ha aclarado ahora la situación y ha confirmado que ha mantenido conversaciones «positivas» con los responsables del club. «He tenido una buena conversación con Lars (Ricken, director deportivo) y [el nuevo director deportivo Nils] Ole [Book]», declaró Schlotterbeck a Sky Alemania. «[Desmentir las noticias sobre la renovación del contrato] no fue una malicia hacia vosotros [los medios de comunicación] ni hacia el BVB. Simplemente me sorprendieron [las noticias] y quise ser sincero.

Sabía que habría una reacción negativa contra mí, pero quería aclararlo. Como se trataba de algo personal, quería corregir lo que se había publicado en los medios. Si un medio de comunicación escribe que voy a firmar y no lo hago, acabo quedando en ridículo. No puedo complacer a todo el mundo».