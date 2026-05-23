«No puede ser un líder»: Uli Hoeneß critica a Julian Nagelsmann por la estrella del FC Bayern

Más allá del caso Kimmich, Hoeneß cuestiona la convocatoria de Nagelsmann para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La considera «buena, pero no de talla mundial». «Deberían haber jugado juntos tres o cuatro veces para ser un equipo», afirmó, y aclaró que se trataba de una «crítica objetiva y técnica», no personal.

Además, cuestionó la decisión de relegar a Oliver Baumann al banquillo tras el regreso de Manuel Neuer. «No fue justo», afirmó. Aunque en la celebración del título del Bayern había elogiado a Neuer como el mejor portero, Hoeneß reconoció sentir pena por Baumann.

Neuer, de 40 años, se había retirado de la selección tras la Euro 2024, pero vuelve para el Mundial. Baumann, quien jugó la eliminatoria como titular y tenía ese rol asignado, queda ahora como suplente.

En la fase de grupos (11 de junio-19 de julio), Alemania se medirá a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.