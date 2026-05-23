El presidente honorario del FC Bayern de Múnich no entiende por qué Nagelsmann juega con Kimmich de lateral derecho y no de centrocampista.
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«No puede ser un líder»: Uli Hoeneß critica a Julian Nagelsmann por la estrella del FC Bayern
«Necesito a Joshua Kimmich en el centro del campo. De ninguna manera como lateral derecho, allí no puede ser un jugador de referencia», declaró Hoeneß a Der Spiegel. El directivo de 74 años cree que la selección alemana necesita un bloque del Bayern en el medio, con Kimmich y Aleksandar Pavlovic.
El debate sobre su posición en la selección se arrastra desde hace tiempo, aunque parecía apagado. Con Vincent Kompany en el Bayern, Kimmich actúa como mediocentro defensivo; sin embargo, Nagelsmann lo mantiene como lateral derecho de cara al Mundial. «Es un debate muy largo. El entrenador sabe que puedo jugar en las dos posiciones y puede aprovecharlo», declaró Kimmich el año pasado.
Uli Hoeneß sobre la degradación de Baumann: «Eso no estuvo bien»
Más allá del caso Kimmich, Hoeneß cuestiona la convocatoria de Nagelsmann para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La considera «buena, pero no de talla mundial». «Deberían haber jugado juntos tres o cuatro veces para ser un equipo», afirmó, y aclaró que se trataba de una «crítica objetiva y técnica», no personal.
Además, cuestionó la decisión de relegar a Oliver Baumann al banquillo tras el regreso de Manuel Neuer. «No fue justo», afirmó. Aunque en la celebración del título del Bayern había elogiado a Neuer como el mejor portero, Hoeneß reconoció sentir pena por Baumann.
Neuer, de 40 años, se había retirado de la selección tras la Euro 2024, pero vuelve para el Mundial. Baumann, quien jugó la eliminatoria como titular y tenía ese rol asignado, queda ahora como suplente.
En la fase de grupos (11 de junio-19 de julio), Alemania se medirá a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Selección alemana: la convocatoria para el Mundial de 2026
Posición Jugador Club Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich Portero Alexander Nübel VfB Stuttgart Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund Defensa Aleksandar Pavlović FC Bayern de Múnich Defensa David Raum RB Leipzig Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich Defensa Malick Thiaw Newcastle United Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich Delantero Kai Havertz Arsenal Delantero Lennart Karl FC Bayern de Múnich Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart Delantero Jamal Musiala FC Bayern de Múnich Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart Delantero Florian Wirtz FC Liverpool Delantero Nick Woltemade Newcastle United