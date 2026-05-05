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«No pudimos hacerles frente»: David Moyes insiste en que el Manchester City es «el mejor equipo de la Premier League», pese al favor que el Everton le hizo al Arsenal en la lucha por el título
El Everton empata con el City en un partido caótico
El Everton igualó 3-3 con el Manchester City en el Hill Dickinson Stadium, un resultado que reaviva la lucha por el título de la Premier League. El equipo de Guardiola, pese a adelantarse, cedió puntos clave en la recta final.
El empate deja al Arsenal al mando de la lucha por el título: si el equipo de Mikel Arteta gana sus tres partidos restantes contra West Ham, Burnley y Crystal Palace, levantará el trofeo de la Premier League por primera vez en 22 años.
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Moyes elogia la calidad del City
A pesar de la victoria del Everton, Moyes admitió que su equipo sufrió ante la calidad del City durante gran parte del partido. El técnico elogió al equipo de Guardiola y afirmó que, más allá de la clasificación, es el más fuerte de la liga.
«Estoy decepcionado porque nosotros [el Everton] estuvimos a punto de llevarnos los tres puntos contra el mejor equipo del momento en la Premier League», declaró Moyes tras el partido. «No sé si el Manchester City acabará demostrando que es el mejor equipo al ganar el título. Pero no hay duda de que está jugando mejor que cualquier otro equipo de la Premier League».
Además, admitió que apenas ha hablado con Mikel Arteta, técnico del Arsenal, pese a que el empate ha reforzado las aspiraciones de título de los Gunners. «De vez en cuando hablo con Mikel, pero él debe centrarse en sus cosas», concluyó.
Una oportunidad perdida para los Toffees
El partido tuvo dos caras: el City dominó la primera parte, pero en 13 minutos caóticos el Everton marcó tres goles. Sin embargo, los tantos de Erling Haaland y Jeremy Doku rescataron un punto para el City. Moyes admitió que su equipo sufrió en la primera mitad y que seguir el ritmo del City fue imposible.
«Al descanso, habríamos firmado este resultado, pues nos superaron en la primera parte», reconoció Moyes a ESPN. «Quería que nos acercáramos más al City, pero no pudimos. Ellos jugaron muy bien y nosotros no estuvimos a nuestra altura.
Probablemente ha sido nuestro peor partido aquí contra los mejores equipos esta temporada. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo para meternos en el partido y, cuando íbamos 3-1, debimos sentenciarlo, pero no lo hicimos. Empatar con el City no es mal resultado, pero ganando 3-1 pensábamos que teníamos muchas opciones de victoria».
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Nos espera una recta final decisiva
El City debe ganar sus partidos y esperar un tropiezo del Arsenal. El empate les deja a cinco puntos, con un encuentro menos. Los Gunners buscan triunfar en sus tres duelos restantes, empezando por la visita al West Ham. Antes, el equipo de Arteta se medirá al Atlético en la vuelta de semifinales de la Champions, tras el 1-1 de la ida.