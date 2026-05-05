«No pudimos hacerles frente»: David Moyes insiste en que el Manchester City es «el mejor equipo de la Premier League», pese al favor que el Everton le hizo al Arsenal en la lucha por el título

A pesar de la victoria del Everton, Moyes admitió que su equipo sufrió ante la calidad del City durante gran parte del partido. El técnico elogió al equipo de Guardiola y afirmó que, más allá de la clasificación, es el más fuerte de la liga.

«Estoy decepcionado porque nosotros [el Everton] estuvimos a punto de llevarnos los tres puntos contra el mejor equipo del momento en la Premier League», declaró Moyes tras el partido. «No sé si el Manchester City acabará demostrando que es el mejor equipo al ganar el título. Pero no hay duda de que está jugando mejor que cualquier otro equipo de la Premier League».

Además, admitió que apenas ha hablado con Mikel Arteta, técnico del Arsenal, pese a que el empate ha reforzado las aspiraciones de título de los Gunners. «De vez en cuando hablo con Mikel, pero él debe centrarse en sus cosas», concluyó.