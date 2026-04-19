No podría haber sido más desafortunado: Vincent Kompany cuenta cómo Serge Gnabry sufrió una grave lesión durante un entrenamiento del Bayern de Múnich

«Ha sido una gran desgracia», afirmó Kompany. «Ocurrió durante la tanda de penaltis. Ha sido realmente una gran desgracia y nos ha sorprendido mucho a todos. Le deseamos lo mejor. Serge ha hecho un trabajo increíble para nosotros esta temporada».

El líder de la Bundesliga confirmó el sábado la lesión de Gnabry, aunque no precisó su gravedad. Según varios medios, el extremo podría perderse lo que resta de temporada y, además, peligra su presencia en el Mundial con Alemania.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, declaró: «Lo siento mucho por Serge. Es una noticia muy amarga, sobre todo en la recta final de la temporada, en la que nos esperan partidos tan importantes». Contó que había hablado por teléfono con el desafortunado jugador el sábado por la noche: «Le he dicho que en la selección nacional también estamos todos con él. Todos le apoyaremos para que vuelva al campo lo antes posible».