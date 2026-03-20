«No podemos perder lo que no tenemos»: Gabriel Jesús afirma que el Arsenal no debe «temer» la lucha por el título de la Premier League, ya que aspira a ganar más de un trofeo esta temporada

Cuando Jesús cambió el Manchester por el norte de Londres, aportó su palmarés de ganador nato a un vestuario joven. El brasileño reveló que sus declaraciones iniciales sobre las posibilidades del Arsenal de ganar el título no fueron aceptadas de inmediato por una plantilla que se había acostumbrado a luchar por los cuatro primeros puestos más que por el título.

El delantero señaló que varios jugadores bromearon al principio sobre su optimismo, sugiriendo que quizá se había unido al club equivocado si esperaba títulos inmediatos. Sin embargo, ese escepticismo se ha disipado desde entonces, ya que el equipo de Mikel Arteta se ha consolidado como el principal rival del dominio nacional del Manchester City en las últimas temporadas.

«Algunos se rieron», dijo Jesús, reflexionando sobre sus primeras aspiraciones al título. «Me dijeron: “Ah, quizá hayas fichado por el club equivocado”. Les pregunté por qué. Con la calidad de nuestro equipo, ¿por qué no íbamos a poder ganar la liga?».