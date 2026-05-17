«No podemos ocultar nuestro interés. Algo está pasando, pero no me afecta directamente. Necesito tiempo para tomar una decisión. Creo que esta semana será muy importante», explicó «The Special One» en la rueda de prensa tras el último partido de la temporada del Benfica contra el GD Estoril Praia (3-1).
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«No podemos ocultarlo»: José Mourinho habla claro sobre el interés del Real Madrid
Por ahora no hay oferta oficial del club ni han comenzado las conversaciones. Mourinho asegura que la próxima semana habrá novedades y que la decisión podría llegar pronto.
El técnico de 63 años es el principal favorito para ocupar el banquillo madridista, donde Álvaro Arbeloa, tras los discretos resultados, probablemente no continúe tras el verano.
Aunque ninguna de las partes lo ha confirmado, se informa que su fichaje ya es un hecho. Desde hace días se especula con su regreso al club donde ya entrenó. “The Special One” tiene una cláusula de rescisión de tres millones de euros en su contrato con el Benfica, vigente hasta 2027.
Además de Mourinho, se barajó a Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, y a Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart.
- AFP
Mourinho ya se sentó una vez en el banquillo del Real Madrid
Se espera que Mourinho, con mano dura, reúna al desmoronado plantel del Real Madrid, que encara su segunda temporada consecutiva sin títulos. En los últimos meses los jugadores han acumulado deslices disciplinarios, que estallaron —con graves consecuencias— en el enfrentamiento entre Tchouameni y Valverde.
Mourinho ya entrenó al club entre 2010 y 2013, ganando una Liga y una Copa del Rey. Según Sky Sport, el técnico de 63 años exige “control total” y “gran poder de decisión en los fichajes” para regresar.