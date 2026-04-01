«No podemos confirmar en absoluto esos prejuicios»: el director de Gala reclama un puesto de titular para Leroy Sané en la selección alemana para el Mundial

Kavukcu destacó que Sané «se ha adaptado bien desde el primer día». «Es parte de la familia, tiene una buena relación con el entrenador y se implica. A veces recomienda jugadores como si fuera un ojeador. Eso demuestra lo mucho que se siente a gusto aquí».

Tras 35 partidos con los Leones, Sane suma actualmente seis goles y ocho asistencias. Aunque de momento no cumple con el objetivo que le marcó Nagelsmann de que, tras su fichaje por la Süper Lig, debía sumar muchos más puntos de gol que en la Bundesliga con el FC Bayern de Múnich. No obstante, el seleccionador nacional lo convocó recientemente dos veces para su plantilla, lo que provocó una gran incomprensión entre los expertos.

En la victoria por 4-3 en el partido amistoso disputado en Suiza, Sané incluso fue titular, aunque no logró convencer. Tras salir como suplente contra Ghana, asistió a Deniz Undav en el gol de la victoria por 2-1. Sané tiene prácticamente asegurada una plaza en la convocatoria para el Mundial, pero, al mismo tiempo, Nagelsmann ha declarado repetidamente últimamente: «Leroy sabe lo que se le exige. Tiene que demostrarlo».

En cualquier caso, hacerse con un puesto de titular en el Mundial de este verano no será tarea fácil. Florian Wirtz y Kai Havertz son fijos en el equipo de Nagelsmann. Las dos posiciones restantes las ocuparon, junto a Sané, Nick Woltemade y Serge Gnabry en la concentración de marzo. Si Jamal Musiala alcanza a tiempo su mejor forma, también él estará definitivamente en el once inicial.