Luis Enrique exige constantemente un esfuerzo colectivo a sus jugadores, y Dembélé se ha convertido en el referente por excelencia del

El futuro Balón de Oro 2025 acapara titulares con 60 goles y 42 asistencias en 134 partidos, pero su técnico valora sobre todo su labor de equilibrio. En una rueda de prensa, el técnico elogió al jugador de 29 años: aunque ha marcado siete goles en 12 partidos de la Liga de Campeones esta temporada, lo que más destaca es su trabajo sin balón.