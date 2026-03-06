Getty Images Sport
«No me quedaré sentado en el sofá mordiéndome las uñas»: Daniel Farke está totalmente convencido de que el Leeds United no descenderá de la Premier League
Farke confía en que el Leeds evitará el descenso
Al abordar la presión de la lucha por el descenso, Farke dijo: «No me entra el pánico en absoluto, estoy tranquilo como siempre, ¿por qué debería estar nervioso? (La derrota ante el Sunderland) fue la primera noche decepcionante en Elland Road en meses, pero hay que decir que jugábamos contra un equipo que ahora tiene 40 puntos, tuvimos un 72 % de posesión, les pusimos en aprietos, no nos pitaron un claro penalti, nuestro primer gol fue anulado por el VAR y, de alguna manera, les pitaron un penalti a ellos. Si jugáramos este partido 20 veces, te garantizo que ganaríamos 16, claro que nos faltó un poco, pero no nos superaron, ¿por qué debería preocuparme?».
La supervivencia sigue siendo la máxima prioridad.
Aunque la FA Cup ofrece una distracción bienvenida y una posible vía para llegar a Wembley, Farke no se hace ilusiones sobre cuál es el objetivo principal. El entrenador reconoció que, aunque no está obsesionado con los resultados de rivales como el West Ham, el Tottenham o el Nottingham Forest, sabe exactamente lo que su equipo tiene que hacer para asegurarse de permanecer en la división una temporada más y exige a sus jugadores que demuestren que están a la altura del más alto nivel.
«No estoy sentado en mi sofá mordiéndome las uñas esperando que pierdan el West Ham, el Nottingham [Forest] o el Tottenham. Quizás sea una temporada en la que se necesitan uno o dos puntos más de lo normal, pero necesitamos entre siete y nueve puntos, eso es un hecho, y en estos últimos partidos tenemos todas las posibilidades de conseguir esos puntos, incluso en los tres próximos partidos tenemos posibilidades. Si no lo conseguimos en los últimos seis partidos, entonces no merecemos jugar en la Premier League, pero todo lo que he visto me ha dado mucha confianza», añadió Farke.
Encuentro de la FA Cup con un antiguo empleador
La tarea inmediata para el Leeds es un enfrentamiento en casa contra un Norwich City revitalizado, dirigido por Philippe Clement. Los Canaries han estado en plena forma en la Championship, ganando 10 de sus últimos 15 partidos. Para Farke, el empate tiene un significado personal dada su exitosa trayectoria en Carrow Road, aunque insiste en que el sentimentalismo quedará a un lado una vez que suene el silbato en Elland Road el domingo por la tarde.
Reflexionando sobre el reencuentro, Farke comentó: «Por supuesto, el Norwich me dio mi primera oportunidad en el Reino Unido, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, pero ahora solo me centro en mi club aquí, tengo plena confianza en mis jugadores y en mi cuerpo técnico. Para ser sincero, en la competición de copa lo único que importa es el ganador, eso marcaría una gran diferencia. Ganar una liga o una copa es algo especial, me gusta el ambiente de los partidos a vida o muerte. No estoy seguro de si llegar a cuartos o semifinales cambiaría mucho mi currículum, pero para todos nosotros sí lo haría si ganáramos. No nos dejemos llevar por el entusiasmo, tenemos que hacer nuestro trabajo contra un Norwich muy bueno, tenemos que centrarnos solo en este partido».
Prohibición de tocar la línea de banda
El Leeds tendrá que afrontar el partido de copa sin Farke en la banda, después de que este aceptara una suspensión de un partido y una multa de 8000 £ por un enfrentamiento con los árbitros tras el partido contra el Manchester City.
