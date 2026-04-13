En su columna para Sky Sports, el comentarista televisivo criticó con dureza a los Spurs tras la preocupante derrota 0-1 ante el AFC Sunderland el fin de semana.
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«No me lo puedo creer»: una sorpresa «gigantesca» en la Premier League impacta a la leyenda del Liverpool Jamie Carragher
«No me lo puedo creer. El Tottenham parece que va a descender», declaró Carragher, y alertó de que los demás equipos amenazados por el descenso «tienen más que ofrecer». Tras esta derrota, el club londinense está, por primera vez en 17 años, en puestos de descenso (puesto 18) tras 32 de las 38 jornadas. A pesar de estar solo dos puntos por encima de la zona de salvación, Leeds United (15.º), Nottingham Forest (16.º) y West Ham United (17.º) han sumado con más regularidad.
El sábado visitará al Brighton & Hove Albion con 111 días sin ganar en la Premier; su último triunfo data de finales de diciembre. Contra el Sunderland, Carragher vio un juego aún peor y destacó la pobre media de 0,15 goles esperados en la segunda parte. Se esperaba que el nuevo técnico, Roberto De Zerbi —el tercero esta temporada tras Thomas Frank e Igor Tudor—, marcara un punto de inflexión.
En las jornadas clave se miden al colista Wolverhampton y al Leeds. Pese a ello, Carragher asegura que, en su actual estado, los Spurs «no tendrían ninguna oportunidad» ni siquiera ante los Wolves. «Al ver el calendario, uno cree que es bueno para el Tottenham, pero están fatal; el Tottenham es un buen rival para ellos».
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Tottenham Hotspur: el descenso sería un «momento terrible»
El exfutbolista Gary Neville advierte que un posible descenso sería un «momento terrible» e «impensable». Jamie O'Hara, ex del Tottenham, califica de «absolutamente impactante» la actuación contra el Sunderland. «Ha sido otra actuación absolutamente lamentable», afirmó. «No puedo creer lo mal que se ha vuelto este equipo. De Zerbi es un buen entrenador, pero no puede hacer milagros; los jugadores tienen que rendir por él», se quejó.
Pese a los fichajes estivales de Xavi Simons (RB Leipzig) y Joao Palhinha (cedido por el Bayern), gran parte de la costosa plantilla decepciona desde hace semanas. Tras el partido contra el Sunderland, el capitán Cristian Romero también acabó en el punto de mira.
¡Cuesta 30 millones de euros! El Bayern le desea suerte al Tottenham en su lucha por no descender.
¿Lágrimas del capitán Romero? «Una señal equivocada»
El jugador de 27 años salió del campo al minuto 70 por molestias en la rodilla y se tapaba el rostro. El experto de la BBC, Ben Forster, dudó que fueran lágrimas de dolor y sugirió que el argentino había perdido la fe en su equipo. Nueve minutos antes, los Spurs se habían quedado atrás en el marcador.
«Romero es probablemente el único jugador de este equipo que tiene carácter, espíritu de lucha y determinación. Si yo fuera uno de sus compañeros, me gustaría que, tras el partido, les diera una charla a todos y animara al equipo», afirmó el 43 veces internacional inglés, y subrayó: «Quedan 25 minutos para el pitido final. Pero, en mi opinión, las lágrimas envían un mensaje equivocado. Como capitán, no debe hacer eso».
De Zerbi no dio detalles sobre el estado de Romero y se limitó a decir: «Espero que no sea nada grave. Es un buen tipo y un gran jugador. Lo necesitamos para terminar la temporada». Solo quedan seis partidos para cambiar la dinámica.
- AFP
El Tottenham, en plena lucha: la batalla por el descenso en la Premier League
Puesto Club Partidos Goles Puntos 15 Leeds United 31 37:48 33 16 Nottingham Forest 32 32:44 33 17 West Ham United 32 40:57 32 18 Tottenham Hotspur 32 40:51 30 19 Burnley FC 32 33:63 20 20 Wolverhampton Wanderers 32 24:58 17