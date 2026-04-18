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Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
SID

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«No me había dado cuenta»: un emocionado Frank Lampard valora el ascenso a la Premier League con el Coventry City

Coventry
Championship
Blackburn vs Coventry
Blackburn

Frank Lampard ha devuelto al Coventry City, uno de los clubes fundadores, a la Premier League y se siente profundamente conmovido. El club, de gran tradición, había caído en picado.

El Coventry City estaba listo para poner fin a un largo calvario. Mientras «Super Frank» Lampard celebraba en Blackburn con jugadores y aficionados, un vídeo ya circulaba por redes. En viejos televisores de tubo, junto a coches deportivos cubiertos de polvo, aparecían imágenes del emotivo descenso de la Premier League inglesa en 2001 con la promesa: «We'll be back». Y el corte final: «We are back!». Veinticinco años de sufrimiento se esfumaron el viernes.

  • Lampard, visiblemente emocionado, comparó este ascenso con sus triunfos en el Chelsea.

    «Sin duda está a la altura de aquellos», declaró el técnico de 47 años a SkySports. «Tuve la suerte de jugar en grandes equipos del Chelsea. Ganar la Liga de Campeones y la liga fue simplemente increíble».

    Y añadió: «Lograr esto con este club, dada la situación, supera las expectativas. No quiero restar mérito a los jugadores: han elevado su nivel gracias a su esfuerzo y estoy muy orgulloso de ser su entrenador».

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    Doug King saca al Coventry City del ostracismo

    La vida no es fácil en Coventry, ciudad industrial marcada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y el posterior declive económico. Para colmo, el orgullo local, el Coventry City —ex equipo de Primera, campeón de la FA Cup en 1987 y fundador de la Premier League en 1992—, descendió hasta la cuarta categoría en 2017.

    Tras descender de la primera división, en 2017 llegó a la cuarta categoría. Volver al máximo nivel en solo ocho años es notable en un sistema tan competitivo y capitalista. Pero no es un milagro: en Coventry también circula mucho dinero.

    El ascenso se vincula a Doug King: el millonario compró el club en 2023, estabilizó la entidad tras la inestable etapa de Sisu Capital y, pese a las críticas por despedir al técnico Mark Robins —artífice de dos promociones—, impulsó el retorno a la élite.

  • No solo los colores: un paralelismo sorprendente con el ManCity

    King alineó a Lampard en lugar de Robins y el internacional, con 106 partidos, encajó a la perfección en el Coventry pese a su discreta etapa como entrenador (Derby, Chelsea, Everton). En su debut se quedó a las puertas del ascenso, pero ahora arrasaba.

    «¡SUBIDAS!» rezaba el sábado por la mañana en letras gigantes en la portada del Coventry Telegraph, junto a la nota: «Los Super-Sky-Blues están donde deben estar». Allí, en la primera división, donde en su día jugaron leyendas del club como el portero récord Steve Ogrizovic, «Mr. Magic» Tommy Hutchinson o el goleador Dion Dublin.

    En la Premier, no obstante, deberá empezar desde abajo. A pesar de contar con el exschalkista Haji Wright (16 goles esta temporada) y el director de juego danés Victor Torp, el salto es enorme y la permanencia un desafío.

    Pero hay un referente en el mismo azul cielo: el Manchester City, que descendió con el Coventry en 2001 y luego resurgió con fuerza.

  • Campeonato 2025/26: los líderes en la recta final de la temporada

    Fecha: 18 de abril de 2026, 12:00

    Clasificación

    Partidos

    Equipo

    Goles

    Puntos

    1

    43

    Coventry City

    85:43

    86

    2

    41

    Ipswich Town

    71:42

    75

    3

    42

    FC Millwall

    56:47

    73

    4

    42

    Southampton

    73:50

    72

    5

    42

    FC Middlesbrough

    62:42

    72

    6

    42

    Hull City

    64:60

    68


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