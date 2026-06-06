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Oliver Baumann Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

Traducido por

«No me ha hecho mucha gracia»: Oliver Baumann habla sin tapujos sobre su descenso de categoría en la selección alemana

Amistosos
USA vs Alemania
Alemania
O. Baumann
M. Neuer
World Cup

El portero de la selección nacional Oliver Baumann (36) admite que al principio le costó asimilar su descenso a suplente en Alemania.

Tras el 2-1 a Estados Unidos, la novena victoria consecutiva de Alemania, el portero declaró en RTL que estaba «muy satisfecho» con su actuación.

  • Luego se habló de Manuel Neuer (40) y de la decisión de Julian Nagelsmann (38) de devolver al mejor portero del mundo al Mundial y ponerlo por delante de Baumann.

    «Al principio fue duro, no me sentí muy a gusto con ello», admitió Baumann. Aun así, no planteó renunciar: «Desde el principio tuve claro que estoy aquí para el equipo. No venir no era una opción; también es mi Mundial. Quiero ayudar, aportar mi granito de arena. Ahora hay que centrarse plenamente en mí y en el equipo».

    Al ser preguntado por su frase «no me sentó del todo bien», el guardameta del 1899 Hoffenheim añadió: «Prefiero dejarlo así. La situación es la que es y ahora debemos centrarnos en el éxito del equipo».

    Finalmente, destacó que mantiene una buena relación con Neuer: «Nuestra relación sigue siendo buena y haremos todo lo posible por el éxito del equipo».

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  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Nagelsmann aclara: Neuer jugará contra Curazao

    Nagelsmann confirmó que, tras recuperarse de sus problemas en la pantorrilla, Neuer se unirá al grupo en Winston-Salem y jugará el partido inaugural del Mundial contra Curazao.

    El técnico elogió a Baumann, quien atajó los dos amistosos previos y se puso “al servicio del equipo”.

    Para Nagelsmann, que Neuer debute en frío ante Curazao no es un problema: «Está bien y recuperando su mejor forma. A su edad no necesita aclimatarse; sabe manejar la presión».

  • La convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClubDorsal
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroAssan OuedraogoRB Leipzig25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OfensivaJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
    Las etapas de Julian Nagelsmann como entrenador
    PeriodoEquipo
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 – actualidadAlemania
World Cup
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