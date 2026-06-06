«No me ha hecho mucha gracia»: Oliver Baumann habla sin tapujos sobre su descenso de categoría en la selección alemana

Luego se habló de Manuel Neuer (40) y de la decisión de Julian Nagelsmann (38) de devolver al mejor portero del mundo al Mundial y ponerlo por delante de Baumann.

«Al principio fue duro, no me sentí muy a gusto con ello», admitió Baumann. Aun así, no planteó renunciar: «Desde el principio tuve claro que estoy aquí para el equipo. No venir no era una opción; también es mi Mundial. Quiero ayudar, aportar mi granito de arena. Ahora hay que centrarse plenamente en mí y en el equipo».

Al ser preguntado por su frase «no me sentó del todo bien», el guardameta del 1899 Hoffenheim añadió: «Prefiero dejarlo así. La situación es la que es y ahora debemos centrarnos en el éxito del equipo».

Finalmente, destacó que mantiene una buena relación con Neuer: «Nuestra relación sigue siendo buena y haremos todo lo posible por el éxito del equipo».