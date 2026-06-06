Tras el 2-1 a Estados Unidos, la novena victoria consecutiva de Alemania, el portero declaró en RTL que estaba «muy satisfecho» con su actuación.
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«No me ha hecho mucha gracia»: Oliver Baumann habla sin tapujos sobre su descenso de categoría en la selección alemana
Luego se habló de Manuel Neuer (40) y de la decisión de Julian Nagelsmann (38) de devolver al mejor portero del mundo al Mundial y ponerlo por delante de Baumann.
«Al principio fue duro, no me sentí muy a gusto con ello», admitió Baumann. Aun así, no planteó renunciar: «Desde el principio tuve claro que estoy aquí para el equipo. No venir no era una opción; también es mi Mundial. Quiero ayudar, aportar mi granito de arena. Ahora hay que centrarse plenamente en mí y en el equipo».
Al ser preguntado por su frase «no me sentó del todo bien», el guardameta del 1899 Hoffenheim añadió: «Prefiero dejarlo así. La situación es la que es y ahora debemos centrarnos en el éxito del equipo».
Finalmente, destacó que mantiene una buena relación con Neuer: «Nuestra relación sigue siendo buena y haremos todo lo posible por el éxito del equipo».
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Nagelsmann aclara: Neuer jugará contra Curazao
Nagelsmann confirmó que, tras recuperarse de sus problemas en la pantorrilla, Neuer se unirá al grupo en Winston-Salem y jugará el partido inaugural del Mundial contra Curazao.
El técnico elogió a Baumann, quien atajó los dos amistosos previos y se puso “al servicio del equipo”.
Para Nagelsmann, que Neuer debute en frío ante Curazao no es un problema: «Está bien y recuperando su mejor forma. A su edad no necesita aclimatarse; sabe manejar la presión».
La convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026
Las etapas de Julian Nagelsmann como entrenador
Posición Jugador Club Dorsal Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ofensiva Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11 Periodo Equipo 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 – actualidad Alemania