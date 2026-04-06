«No lo ha tenido fácil»: Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, responde a las críticas hacia Kylian Mbappé

Los preparativos para el partido de ida han girado en torno al papel de Mbappé como eje central de la estrategia ofensiva del Madrid. El campeón del Mundial pasó apuros en la derrota por 2-1 del Madrid ante el Mallorca en La Liga el fin de semana, en la que formó pareja en la delantera con Brahim Díaz.

Arbeloa señaló: «Está claro que Mbappé tiene cualidades diferentes a las de Brahim, así que tendremos que jugar de otra manera. Pero estoy encantado de contar con jugadores tan excepcionales a nuestra disposición. Mbappé vino aquí para jugar este tipo de partidos. Tenemos suerte de tener a todo el mundo disponible y no tener una plantilla con diez u once jugadores de baja».