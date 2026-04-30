¡No le impresionó! Diego Simeone explica por qué el épico PSG 5-4 Bayern «no fue un buen partido»

Simeone destacó tras el partido la disciplina de su equipo y lo contrastó con el caótico duelo de nueve goles entre PSG y Bayern del día anterior. Recordó que, aunque al público le gustan los encuentros con muchos goles, esos resultados suelen venir de errores defensivos que los entrenadores prefieren evitar.

En la ida contra el Arsenal, Simeonevaloró: «Ellos han ganado 10 y empatado 3 en la Champions. La primera parte fue táctica, con pocos tiros. En la segunda subimos el ritmo, ellos bajaron y no marcamos más, pero fue un buen partido.

Cuando un partido acaba 5-4, todos dicen: “¡Qué gran partido!”. Yo digo: “¡Nos han marcado cinco!”. Para los entrenadores no es tan bueno, pero en la tele fue precioso».