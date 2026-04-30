El Gamba Osaka anunció el jueves la rescisión de mutuo acuerdo del contrato con Philipp Max. El lateral izquierdo había fichado por el equipo de la primera división japonesa apenas un mes y medio antes, a mediados de marzo.
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¡No jugó ni un solo partido! El exjugador de la selección alemana abandona su nuevo club tras solo un mes y medio
«Tras analizar mi estado físico las últimas semanas, he concluido que me costará aportar lo suficiente al equipo en el campo», declaró Max sobre su salida anticipada del Gamba Osaka. «No ha sido una decisión fácil, pero creo que es la mejor como profesional. Le deseo mucho éxito al Gamba Osaka en el futuro. Seguiré al club con respeto en el futuro».
En sus siete semanas en Japón no jugó ningún partido con el segundo clasificado de la J1 League. El técnico alemán Jens Wissing solo lo incluyó en la convocatoria una vez, y en el primer encuentro tras su fichaje, contra el Sanfrecce Hiroshima (0-2), se quedó en el banquillo los 90 minutos.
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Philipp Max fue en su día una gran promesa de la selección alemana
En su momento, Max fue una gran promesa para el lateral izquierdo de Alemania. En noviembre de 2020, el entonces seleccionador Joachim Löw lo puso de titular en tres partidos seguidos: el amistoso contra la República Checa (1-0) y los dos de la Liga de Naciones ante Ucrania (3-1) y España (0-6). Sin embargo, fueron sus únicos tres partidos internacionales con el PSV Eindhoven. En marzo de 2021 volvió a ser convocado, pero no jugó.
A principios de 2023 regresó a Alemania para sumarse al Eintracht Fráncfort con la mira en la Euro 2024, pero el plan fracasó y tras año y medio de altibajos dejó el club. Luego fichó por el Panathinaikos, donde las lesiones lo marginaron durante los 18 meses que estuvo allí.
En Japón, Max quería empezar de cero: «Lo daré todo por este maravilloso club. Consigamos juntos muchas victorias», declaró al firmar. Sin embargo, no llegó a debutar y su etapa en Osaka terminó: «No ha sido larga, pero estoy agradecido por cada momento. Desde el principio, el club, mis compañeros, el personal y los aficionados me acogieron con los brazos abiertos», agradeció el exinternacional.
Su futuro, de momento, es una incógnita. Hace años confesó que su sueño era volver a Alemania, especialmente al Schalke 04. Su padre, Martin Max, jugó en el equipo de Gelsenkirchen entre 1995 y 1999 y trabaja desde hace años en las categorías inferiores del club. Philipp Max, que pasó por las filas sub-19 y sub-23 del Schalke entre 2010 y 2014, podría así retomar su carrera en el lugar donde la comenzó.
Philipp Max: resumen de su trayectoria profesional
Periodo
Equipo
Partidos
2012–2014
FC Schalke II
54
2014
FC Schalke
2
2014-2015
Karlsruher SC
26
2015-2020
FC Augsburgo
156
2020–2023
PSV Eindhoven
117
2023–2024
Eintracht de Fráncfort
42
2024–2026
Panathinaikos de Atenas
11
De marzo a abril de 2026
Gamba Osaka
0