Antes del empate a 2-2 entre el Inter Miami y el Austin FC en el flamante Nu Stadium, el ganador del Óscar McConaughey escribió una carta abierta al ex capitán de Inglaterra.

En la carta, titulada «Sr. Beckham, joven», McConaughey escribió: «Ahora que el Austin visita hoy Miami para una pequeña fiesta en vuestro nuevo campo, quiero empezar por daros las gracias de todo corazón: no creasteis el fútbol aquí en Estados Unidos, pero sin duda alguna le disteis un gran impulso. Cuando llegaste al Galaxy, le diste a la MLS una nueva legitimidad, convertiste los partidos en eventos y, en esencia, transformaste la MLS de un campo de pruebas a un destino de primer orden: GRACIAS.

«Ahora estás en Miami, con una misión similar pero en una posición diferente; me quito el sombrero ante eso. Te escribo hoy porque mi club, el Austin FC, y un autobús lleno de aficionados de verde y negro vamos a irrumpir en tu mar de rosa con la intención de aguar tu fiesta de inauguración, así que voy a necesitar que tú y tu amigo Leo nos hagáis un hueco este fin de semana.

«Y con los ojos del mundo puestos en nosotros a medida que se acerca el verano, aquí, en la capital de Texas, estamos deseando pasar por allí para seguir consolidando una piedra angular más del fútbol estadounidense ante los ojos del mundo. Nos vemos pronto, buen amigo».