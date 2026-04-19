Al final del partido, los jugadores del Füchse, liderados por Mathias Gidsel, saltaron en círculo, mientras los aficionados celebraban en las gradas. El campeón alemán, liderado por el mejor jugador del mundo, Gidsel, controló al revelación Bergischer HC en la final de la Final Four en Colonia y ganó 42-33 (22-17), repitiendo el título de la Copa DHB de 2014.
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No hubo sorpresa: el Füchse Berlin ganó por segunda vez la Copa DHB
«Es increíble que lo hayamos conseguido este fin de semana», declaró Gidsel en la cadena ARD. «Ganar la copa para el club por primera vez en doce años me llena de orgullo y significa muchísimo para mí».
Gidsel, que conquistó su primer título en el templo del balonmano de Colonia, anotó nueve goles ante 19 750 espectadores en el Lanxess Arena. Sin embargo, el máximo anotador de la final más goleadora de la Copa fue su compatriota danés Lasse Andersson, con diez tantos. Tras un sprint intermedio antes del descanso, el favorito no dejó dudas en la segunda parte.
Tras el primer título de la historia del club y la final de la Liga de Campeones del año pasado, este éxito refuerza el palmarés del equipo de la capital, que además se embolsa un premio de 200 000 euros.
Para el BHC, que un día antes había eliminado al campeón de la Liga de Campeones, el SC Magdeburgo, en una semifinal resuelta en penaltis, el sueño de la sorpresa se esfumó en su primera final. Aun así, el equipo de Wuppertal y Solingen ya había escrito la gran historia del fin de semana al llegar a la final.
«Me acosté sobre las 2 a. m., pero no es excusa. Hoy vamos a tope», declaró Noah Beyer, autor del siete metros decisivo en semis, justo antes de la final en la ARD. «Estamos listos para repetir lo de ayer», añadió.
El Füchse Berlin demuestra su mentalidad ganadora frente al BHC
Los de Bergisch empezaron nerviosos y tuvieron suerte de no verse tres goles abajo desde el principio. Sin embargo, el 5-5 de Sören Steinhaus en el minuto 7 igualó de nuevo el partido. No obstante, los Füchse marcaron siempre el ritmo y lograron su primera ventaja de tres goles con el 13-10 en el minuto 18.
«Encajamos goles rápidos, debemos mejorar la defensa», exigió el entrenador del BHC, Markus Pütz, en su primer tiempo muerto. Aunque su defensa no fue tan sólida como el sábado, el recién ascendido se acercó 14-13 (min. 21) y 17-16 (min. 27).
Sin embargo, un parcial de 5-1 devolvió la ventaja de cinco goles. En ese momento, el seleccionador Alfred Gislason afirmó en la ARD que el BHC necesitaba «una segunda parte perfecta para soñar con la victoria».
Sin embargo, los locales nunca encontraron su mejor versión. A diferencia del SCM un día antes, los Füchse, guiados por el potente internacional Nils Lichtlein, mostraron una mentalidad asesina: el 34-26 (min. 47) de Max Darj amplió la ventaja a ocho goles y sentenció el duelo.
El Magdeburgo se quedó sin siquiera el premio de consolación. «¿Estoy preocupado? Por supuesto», admitió el técnico Bennet Wiegert tras caer 31-35 ante el TBV Lemgo Lippe en la lucha por el bronce. En la Bundesliga ya nadie parece capaz de arrebatarle el título, pero, con el nivel exhibido el fin de semana, parece difícil que regrese a Colonia en junio para la Final Four de la Liga de Campeones.