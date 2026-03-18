En el FC Bayern de Múnich no parece que haya motivos para preocuparse demasiado por Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof, que tuvieron que ser sustituidos por lesión durante el partido del miércoles por la noche, que terminó con un 4-1 a favor del equipo contra el Atalanta de Bérgamo.
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«No he visto a ningún médico corriendo de un lado a otro»: Max Eberl da luz verde respecto a dos estrellas del FC Bayern de Múnich
«Por la forma en que acabáis de aplaudir, no he visto ni notado ninguna lesión», afirmó Max Eberl, director deportivo del Bayern, tras la contundente clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aunque «normalmente estoy con vosotros justo después del primer discurso y, por eso, no tengo ningún diagnóstico a mano», Eberl también subrayó: «No he visto imágenes dramáticas en el vestuario en las que los médicos corrieran frenéticamente de un lado a otro. Sin garantizarlo, yo diría que se trata de una medida de precaución».
Pavlovic había abandonado el terreno de juego en el minuto 55 del partido de vuelta de octavos de final y, al ser sustituido, le había indicado al entrenador Vincent Kompany que tenía problemas en la cadera. El propio centrocampista explicó tras el partido que no era nada grave: «Solo tenía un poco de dolor en los flexores de la cadera, pero creo que no es nada dramático», afirmó Pavlovic.
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FC Bayern: También se descarta cualquier problema con Tom Bischof
Mientras tanto, Bischof se quedó sentado en el césped antes de ser sustituido en el minuto 72 y recibió atención médica breve. Sin embargo, tampoco parece que el jugador de 20 años, que había sido titular como lateral izquierdo en el Bayern, sufra ninguna lesión grave.
Queda por ver si Kompany decidirá, de todos modos, dar descanso preventivo a Pavlovic y Bischof en el próximo partido de la Bundesliga contra el Union Berlin el sábado. Sobre todo el primero debe estar, por supuesto, en plena forma para los emocionantes cuartos de final contra el Real Madrid que se disputarán en abril.
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 21 de marzo
15:30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15:30
SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
Martes, 7 de abril
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)