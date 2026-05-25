«No he sido perfecto»: Arne Slot admite no haber tomado «las decisiones correctas» en el Liverpool al describir una temporada desastrosa con una sola palabra

La temporada de los Reds terminó con un suspiro: el 1-1 ante el Brentford reflejó la irregularidad que afectó su defensa del título. Tras el partido, Slot admitió sus errores y reconoció las dificultades de la transición tras una etapa exitosa.

«No es lo que esperaba lograr esta temporada, pero dada toda lo que vivimos, estoy contento de habernos clasificado para la Champions League», afirmó.

No hemos sido perfectos, y nunca se puede serlo como entrenador o jugador, pero cada decisión que tomé esta temporada buscaba que estuviéramos bien preparados.

No todas las decisiones resultan acertadas, así que sería absurdo afirmar lo contrario; aun así, en su momento me parecían correctas, aunque a menudo ni siquiera tuve que elegirlas».



