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¿No hay vuelta atrás para Trent Alexander-Arnold? Wayne Rooney sugiere que la estrella del Real Madrid no volverá a la selección inglesa con Thomas Tuchel
Rooney cuestiona a Tuchel por una sorprendente exclusión
Thomas Tuchel sorprendió a todo el mundo del fútbol al dar a conocer una convocatoria ampliada de 35 jugadores para la última concentración de Inglaterra antes del Mundial, en la que, sin embargo, no dejó sitio para Alexander-Arnold. El exjugador del Liverpool, que fichó por el Real Madrid el verano pasado, ha sido un fijo en la selección inglesa desde 2018, por lo que su ausencia en una convocatoria tan amplia resulta especialmente llamativa.
En su podcast dela BBC, Rooney no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la situación. «La gran sorpresa, obviamente, fue Trent», dijo Rooney. «Me parece increíble que no esté en una convocatoria de 35 jugadores. Por la forma en que habló Thomas Tuchel, no parecía que hubiera vuelta atrás para Trent en la convocatoria».
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Lo que dijo Rooney
A pesar de los debates que desde hace tiempo se plantean sobre sus capacidades defensivas, Rooney insiste en que Alexander-Arnold aporta un conjunto de habilidades únicas que ningún otro jugador inglés puede igualar. Tras un periodo de adaptación tras su fichaje por el Bernabéu, el jugador de 27 años se ha consolidado como una pieza clave del gigante español.
«Pero debería estar en esa convocatoria. Fíjate en su habilidad, en su calidad; sé que no es el mejor defensa, probablemente él mismo lo admita», añadió Rooney. «Pero lo que tiene con el balón es algo que ningún otro jugador inglés tiene. Últimamente ha estado jugando en el Real Madrid y lo está haciendo muy bien. Creo que a veces juzgamos a los jugadores demasiado rápido y yo mismo he sido culpable de ello. No sabéis lo difícil que fue para él ir allí y adaptarse, y además sufrió algunas lesiones».
¿Hay intrigas internas en el equipo?
Rooney fue más allá al sugerir que la decisión de dejar fuera a un jugador del calibre de Alexander-Arnold podría estar motivada por factores que van más allá de su estado de forma. Insinuó un posible deseo por parte de Tuchel de remodelar la cultura del vestuario y romper los grupos sociales establecidos dentro de la selección nacional.
«Hay quien sostiene que debería ser titular con Inglaterra. Así que el hecho de no incluirlo en la convocatoria parece tener un trasfondo más profundo por parte de Tuchel», explicó Rooney. «Sé que tiene una buena relación con Jude [Bellingham] y parece que ha habido algunos problemas porque Jude no ha estado en la convocatoria últimamente. Así que quizá Tuchel sienta que hay un grupito ahí y esté intentando romperlo. No lo sé, no sé cuáles son las razones».
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Tuchel explica las difíciles decisiones de selección
Al ser preguntado sobre esta exclusión, el seleccionador de Inglaterra calificó la decisión de difícil pero necesaria, de cara a los próximos amistosos contra Uruguay y Japón.
«Es nuestra última concentración. La última oportunidad para impresionar y la última oportunidad para que los jugadores compitan por su puesto», declaró Tuchel.
Refiriéndose específicamente al jugador del Real Madrid, añadió: «Sé lo que Trent puede aportarnos y he decidido seguir apostando por los jugadores que tenemos».