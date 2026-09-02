«No hay suficiente dinero en el mundo»: el exentrenador del Celtic Gordon Strachan, maravillado con Martin O’Neill mientras la «leyenda» de Parkhead se acerca a su 75º cumpleaños

Strachan, de 69 años y que disfrutó de cuatro años como entrenador del Celtic inmediatamente después de que terminara la primera etapa de O’Neill, contó a GOAL, mientras hablaba en colaboración con Grosvenor Sport, al ser preguntado si el fútbol no es a lo que se dedica este veterano colega de los banquillos, sino quién es: «Tuvo ese parón, que creo que le ayudó un poco.

«Pero así es él. Creo que para Martin la vida no es la misma sin el fútbol. Creo que también le gusta la gente del fútbol, a Martin. Yo soy un poco así también, pero tengo otras cosas que puedo hacer en la vida y en las que pensar.

«A veces veo a Martin después del partido y pienso: “ah, menos mal que ya no hago esto”. Pero él ama este juego, y también ama a la gente. Le gusta tener gente a su alrededor. Creo que el fútbol le da muchas cosas, le mantiene en marcha.

«Y tiene esa aura en el Celtic. Me da igual quién seas, en cuanto sabes quién es, lo asimilas. Porque creo que cuando llegó por primera vez, algunos de los chicos que venían de fuera no se dieron cuenta de quién era. Y al principio tampoco captaban su humor, mientras media plantilla se partía de risa, porque era ingenioso y al mismo tiempo lanzaba un mensaje. Así que creo que se fueron, hicieron los deberes y se dieron cuenta de que estaban tratando con toda una leyenda».

«Así que admiro lo que hace, de verdad que admiro lo que hace. Pero estar de pie en un banquillo mientras la gente grita y chilla, no. Prefiero ver la tele y seguir adelante, que es lo que hice.

«Cuando estaban jugando contra el LASK [en el play-off de la Champions League], cuando el Celtic marcó para poner el 4-0, me fui a ver una película con la señora Strachan. Pensé: “ya está, se acabó”. Y volví a ponerlo al final de la película y ahí estaban Martin y Shaun [Maloney], y pensé: “oh, no, no, no, no”. Yo no lo haría, no hay suficiente dinero en el mundo para que yo hiciera eso.

«Así que bien por ti, Martin, por tu amor al juego. Hace que el fútbol sea un lugar mejor cuando está cerca, es más interesante».