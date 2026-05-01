Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Nino Duit

Traducido por

«No hay que respetar las opiniones de mierda»: Luis Enrique, técnico del PSG, responde a las críticas por el espectáculo ante el Bayern

Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Luis Enrique

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, rechazó las críticas sobre un supuesto trabajo defensivo deficiente en el histórico 5-4 ante el FC Bayern.

«En la vida hay opiniones por todas partes, pero no todas merecen respeto; las opiniones de mierda no se respetan», afirmó Enrique en una rueda de prensa el viernes. «A la mayoría nos gusta el fútbol como se jugaba, pero a algunos no».

  • La mayoría de aficionados, expertos y prensa internacional celebraron la semifinal con más goles de la historia de la Liga de Campeones, aunque exjugadores como Clarence Seedorf y Wayne Rooney criticaron la lluvia de tantos.

    Enrique replicó: «Fue un partido muy espectacular porque los delanteros de ambos equipos superaron con frecuencia a los defensas. Pero no porque estos últimos hicieran un mal trabajo defensivo. Eso es precisamente lo que hace que este partido sea tan magnífico. Tuvo un nivel increíble, sobre todo por parte de los delanteros».

    • Anuncios

  • Vincent Kompany: «El PSG nunca cambiaría su estilo»

    Enrique, justo tras el partido, habló del «mejor partido que he vivido como entrenador». Lothar Matthäus se mostró sorprendido y escribió en la revista kicker: «Creo que entonces hablaba el aficionado; como entrenador, no puede estar satisfecho con su defensa». 

    No se espera un cambio de sistema para el miércoles en el Allianz Arena. «Lo decisivo es creer que se puede ganar así», afirmó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany. «No queremos perder, y eso nos hace fuertes. El PSG tampoco renunciaría a su estilo, que les llevó a ganar la Liga de Campeones». 

    El PSG conquistó la máxima competición europea el año pasado con un 5-0 en la final ante el Inter de Milán, mientras que el Bayern es hoy el equipo más goleador de Europa. 

Bundesliga
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lorient crest
Lorient
FCL