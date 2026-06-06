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Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images
Nino Duit

Traducido por

«No hay que pasar por alto este importante factor»: lo que, según Julian Nagelsmann, jugaba a favor de Assan Ouedraogo -y en contra de Said El Mala-

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J. Nagelsmann

El seleccionador nacional Julian Nagelsmann explicó la lesión de Lennart Karl y justificó la sorpresiva convocatoria de última hora de Assan Ouedraogo.

«Lo siento muchísimo por Lenny», declaró Nagelsmann antes del último amistoso de Alemania contra Estados Unidos, el domingo en Chicago. Lennart Karl sufrió una rotura fibrilar el sábado y se perderá el Mundial.

  • Contrario a lo informado por *Bild*, la lesión ocurrió «a mitad de un partido de entrenamiento», precisó Nagelsmann, y no en el último disparo de una sesión extra. Fue «en un remate relativamente sencillo». El extremo derecho de 18 años del Bayern «notó al instante que era algo grave. Tardó un momento en reaccionar, pero luego, por desgracia, se le saltaron las lágrimas».

    Nagelsmann añadió que estará de baja entre cuatro y seis semanas, por lo que podría perderse también el inicio de la pretemporada del Bayern el 20 de julio.

    En su lugar, Nagelsmann citó a Assan Ouedraogo, un centrocampista, y no a otro extremo como Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi o Chris Führich, lo que sorprendió a aficionados y expertos. Para Nagelsmann, pesó más el carácter y la forma física del mediocampista de 20 años del RB Leipzig que su posición exacta, recordando su buena impresión en la concentración de noviembre.

    • Anuncios
  • Assan Ouedraogo Germany training 2025Getty Images

    Julian Nagelsmann explica la incorporación de última hora de Assan Ouedraogo

    «Tenemos a Wirtz y Beier en la izquierda, a Sané y Leweling en la derecha, más Havertz y Musiala, que también pueden jugar ahí», explicó Nagelsmann. El seleccionador cree que, sin Karl, ya tiene suficientes extremos.

    Por eso elegimos al joven que más nos impresionó: Lenny. Siempre valoramos lo que pasa en el club y en la selección», añadió. «A diferencia de otros jóvenes, Ouedraogo mostró estabilidad desde el primer momento y goza de gran reconocimiento en el equipo. Es una persona muy agradable, con grandes habilidades». De forma indirecta, esto suena como una pequeña crítica a El Mala.

    Además, Ouedraogo está en mejor forma que El Mala: tras acabar la temporada con el RB Leipzig viajó a Sudáfrica, mientras que el jugador del Colonia lleva tres semanas de vacaciones.

    Además, El Mala lleva dos semanas y media sin entrenar, solo ha hecho algo de carrera. Su último partido fue el 16 de mayo», añadió. «Assan jugó el 29 de mayo en Sudáfrica con el Leipzig. Está en plena forma y con ritmo. No nos sirve de nada un jugador al que tengamos que ir preparando otra semana más».

  • La convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClubDorsal
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroAssan OuedraogoRB Leipzig25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OfensivaJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
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