«Lo siento muchísimo por Lenny», declaró Nagelsmann antes del último amistoso de Alemania contra Estados Unidos, el domingo en Chicago. Lennart Karl sufrió una rotura fibrilar el sábado y se perderá el Mundial.
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«No hay que pasar por alto este importante factor»: lo que, según Julian Nagelsmann, jugaba a favor de Assan Ouedraogo -y en contra de Said El Mala-
Contrario a lo informado por *Bild*, la lesión ocurrió «a mitad de un partido de entrenamiento», precisó Nagelsmann, y no en el último disparo de una sesión extra. Fue «en un remate relativamente sencillo». El extremo derecho de 18 años del Bayern «notó al instante que era algo grave. Tardó un momento en reaccionar, pero luego, por desgracia, se le saltaron las lágrimas».
Nagelsmann añadió que estará de baja entre cuatro y seis semanas, por lo que podría perderse también el inicio de la pretemporada del Bayern el 20 de julio.
En su lugar, Nagelsmann citó a Assan Ouedraogo, un centrocampista, y no a otro extremo como Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi o Chris Führich, lo que sorprendió a aficionados y expertos. Para Nagelsmann, pesó más el carácter y la forma física del mediocampista de 20 años del RB Leipzig que su posición exacta, recordando su buena impresión en la concentración de noviembre.
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Julian Nagelsmann explica la incorporación de última hora de Assan Ouedraogo
«Tenemos a Wirtz y Beier en la izquierda, a Sané y Leweling en la derecha, más Havertz y Musiala, que también pueden jugar ahí», explicó Nagelsmann. El seleccionador cree que, sin Karl, ya tiene suficientes extremos.
Por eso elegimos al joven que más nos impresionó: Lenny. Siempre valoramos lo que pasa en el club y en la selección», añadió. «A diferencia de otros jóvenes, Ouedraogo mostró estabilidad desde el primer momento y goza de gran reconocimiento en el equipo. Es una persona muy agradable, con grandes habilidades». De forma indirecta, esto suena como una pequeña crítica a El Mala.
Además, Ouedraogo está en mejor forma que El Mala: tras acabar la temporada con el RB Leipzig viajó a Sudáfrica, mientras que el jugador del Colonia lleva tres semanas de vacaciones.
Además, El Mala lleva dos semanas y media sin entrenar, solo ha hecho algo de carrera. Su último partido fue el 16 de mayo», añadió. «Assan jugó el 29 de mayo en Sudáfrica con el Leipzig. Está en plena forma y con ritmo. No nos sirve de nada un jugador al que tengamos que ir preparando otra semana más».
La convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026
Posición Jugador Club Dorsal Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ofensiva Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11