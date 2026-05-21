«No hay que dejarse llevar por las apariencias»: Julian Nagelsmann explica el regreso de Manuel Neuer a la selección alemana y menciona una «condición» sorprendente

«Yo no tengo lo que rodea a Manu, y Olli tampoco. Él tiene muchos títulos, gran carisma y un nombre reconocido», afirmó Nagelsmann. El seleccionador se incluyó en la comparación para que Baumann no se sienta menospreciado.

Según el seleccionador, este efecto especial de Neuer, que disputará su quinto Mundial, podría ayudar al equipo incluso en caso de lesión. Ya se ha perdido cuatro partidos esta temporada por problemas musculares. El sábado, en la victoria 5-1 sobre el 1. FC Colonia, salió lesionado de la pantorrilla izquierda y su presencia en la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart del sábado es duda.

«Manu ayudará cuando juegue, pero a veces no lo hace y debemos asumirlo; no podemos confiarnos», añadió. «Si al final juega muchos partidos, todos estaremos muy contentos. Si algún día se cae uno, cosa que puede pasar, contaremos con Olli, que lo hará tan bien como en la fase de clasificación para el Mundial».

Para Baumann —a quien Nagelsmann llama una «solución 1B de talla mundial»— la llamada decisiva fue «un golpe», pero no solo eso: «Las últimas cuatro semanas, cuando este tema cobró impulso, Olli lo pasó mal». Aun así, se mostró «extremadamente comprometido a no defraudar nunca al equipo».