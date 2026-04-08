¡No hay penalti para el FC Barcelona tras una curiosa mano dentro del área! Hansi Flick está completamente harto

La jugada provocó protestas en el campo y debates en redes. El árbitro Istvan Kovacs (Rumanía) dejó seguir el juego, y el VAR, Christian Dingert (Thallichtenberg), no intervino.

La decisión se basó en que el balón aún no había salido del área pequeña, por lo que el pase de Musso se interpretó como una maniobra para que el compañero realizara el saque de puerta.

No obstante, como apuntó el comentarista deDAZN Freddy Harder, en esta situación el portero suele rodar el balón para mostrar que el saque aún no ha terminado. Además, Lamine Yamal, jugador local, aguardaba en el borde del área para presionar.