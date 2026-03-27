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«No hay nada peor que...»: Cavan Sullivan advierte del error de fichaje que debe evitar en el Manchester City, mientras que la exestrella de la selección estadounidense Freddy Adu traza una hoja de ruta para la cesión del joven prodigio
¿Cederá el Manchester City a Sullivan?
Dado que llegará al Etihad Stadium sin haber disputado aún ninguna competición europea, se rumorea que el City podría facilitar su desarrollo cediendo inmediatamente a Sullivan a otro club. Se ha sugerido que podría marcharse a los Países Bajos.
Se podrían barajar varios destinos alternativos, con la posibilidad de que el joven permanezca en la EFL y baje a la Championship, lo que le permitiría conocer de primera mano cómo es la vida en Inglaterra. Sea cual sea su destino, a Sullivan se le ha informado de lo que debe aprender de su etapa fuera de Manchester.
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¿Debería Sullivan quedarse en Inglaterra o irse a otro lugar?
Adu sabe muy bien lo que es la presión de irrumpir en el panorama futbolístico como un adolescente de talento precoz e intentar labrarse una carrera en Europa tras dejar atrás las comodidades de su hogar en Estados Unidos. Cuando se le preguntó si el City cederá a Sullivan y cómo debería desarrollarse ese proceso, Adu —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Casino Zonder Cruks, uno de los principales afiliados de casinos— afirmó: «Creo que eso es lo que va a pasar. Creo que lo cederán. Pero cuando lo hagan, espero de verdad que sea a un equipo en el que sea titular habitual.
«No hay nada peor que un jugador joven que se va cedido a un equipo, a un equipo, entre comillas, inferior al equipo del que te ceden, y no jugar o no ser titular habitual. Porque el objetivo de ir cedido es precisamente convertirte en titular habitual. Consigues los minutos que necesitas para adquirir la experiencia necesaria y te desarrollas como jugador mientras haces todo eso.
«Si te vas cedido y no haces todas esas cosas, ¿qué sentido tiene esa cesión? Porque podría quedarme en ese equipo y no jugar. Podría quedarme en mi equipo de origen y no jugar».
Adu añadió sobre la posibilidad de que Sullivan fiche por un equipo de la segunda división inglesa: «Como jugador, no puedes pensar que eres demasiado grande para ir cedido a cualquier equipo de la Championship, ya sea desde el Man City o desde un equipo más pequeño. Eso es exactamente lo que necesitas como jugador en ese momento».
¿Qué necesita Sullivan obtener de una cesión europea?
El City podría decidir dejar que Sullivan se quede en Estados Unidos, ya sea en el Philadelphia Union o en su club hermano, el New York City FC. Adu, sin embargo, opina que este prometedor talento debe familiarizarse con las exigencias del fútbol europeo lo antes posible.
Adu —quien, al igual que Sullivan, debutó en la MLS a los 14 años— continuó diciendo: «Bueno, si se va a marchar, si va a dejar Filadelfia para irse al Manchester City, creo que en ese momento será mejor para él que adquiera esa experiencia en el fútbol europeo. Creo que es mejor para él que lo cedan a un equipo europeo, a algún equipo de Europa en ese momento.
«Pero no descartes que le cedan a un equipo de la MLS. La única razón por la que diría eso es porque simplemente necesita adquirir esa experiencia en el fútbol europeo. Porque es diferente. Además, será la primera vez que esté lejos de Estados Unidos o de su familia, lejos de casa y todo eso. Tienes que adaptarte. Es así. Hay que adaptarse al estilo de vida europeo, a la cultura europea y a todo lo demás. Y eso es igual de difícil.
«Todo es diferente. Hay mucha presión sobre los entrenadores allí. Hay mucha presión sobre las directivas y todo eso. Tienes que ganar. Allí, si no ganas, te despiden. Si no ganas, el equipo puede descender. Así que hay muchas cosas diferentes en juego en ese momento.
«Aquí en Estados Unidos, el sistema es diferente. No hay descenso en este momento. Puedes quedar en última posición y eso no tiene, entre comillas, consecuencias. Simplemente te preparas, vuelves para la siguiente temporada e intentas volver a ganar.
«Así que es una dinámica un poco diferente. Y los entrenadores están sometidos a tanta presión que eso se transmite al equipo. Se nota. Se ve la presión en la cara del entrenador. Como jugador, lo sientes. Y eso es lo que creo: él necesita esa experiencia. Necesita vivirla para saber que cada partido cuenta».
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Sullivan persigue sus sueños a nivel nacional e internacional
Sullivan no cumplirá los 18 años hasta septiembre de 2027, lo que significa que aún le quedan 18 meses para disfrutar de más minutos de juego con el Philadelphia Union y prepararse para los retos que le esperan, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de ganarse un puesto en la selección absoluta de Estados Unidos en un futuro no muy lejano.