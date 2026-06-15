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«No hay dónde esconderse» para Jude Bellingham en el circo del Real Madrid, que recibe a José Mourinho de vuelta al Santiago Bernabéu como director de pista
Las lesiones frenaron el progreso de Bellingham en el Real Madrid en la temporada 2025-26
Bellingham retrasó su debut en la última liga por la recuperación de una operación de hombro. Al perderse la pretemporada, debió recuperar su forma física.
Como era de esperar, tardó en recuperar su mejor forma. Además, sufrió una lesión en el isquiotibial que lo marginó tras el partido contra el Rayo Vallecano el 1 de febrero.
Cerró la temporada con dos goles en sus tres últimos partidos de La Liga, aunque todavía se dudaba de su lugar en el once de Inglaterra para otro gran torneo.
Compite por un lugar en los Tres Leones ante jugadores como Morgan Rogers (Aston Villa) y Eberechi Eze (Arsenal). Tuchel no ha confirmado aún un ‘10’ fijo.
A ello se suma la distracción de lo que ocurre en el Real Madrid. El enigmático entrenador portugués José Mourinho ha regresado al Santiago Bernabéu para una segunda etapa, volviendo de sorpresa a un entorno familiar a sus 63 años.
El “Special One” debe gestionar los egos de Mbappé, Vinicius y el resto, y renovar un plantel que lleva dos años sin títulos.
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Bellingham tiene algo que demostrar con los Blancos y con la selección inglesa
Al preguntarle si el revuelo constante en un entorno de «galácticos» perjudica a Bellingham, el excentrocampista inglés Reid —en declaraciones a GOAL durante la mayor subasta mundial de la Copa, organizada por BUDDS— afirmó: «La única forma de responder es en el campo. No hay dónde esconderse una vez que estás sobre el terreno de juego.
Todos conocemos su talento, pero solo hay una forma de demostrarlo: salir al campo y jugar. Domina todos los aspectos del juego; ahora solo necesita mostrar consistencia.
¿Triunfará Bellingham bajo la batuta del «Special One», Mourinho?
Mourinho, famoso por su habilidad para dirigir jugadores, querrá que Bellingham se adapte rápido a su estilo. El exentrenador del Chelsea convirtió a Frank Lampard en el centrocampista más letal del planeta. ¿Podría repetir la hazaña con otro inglés de carácter agresivo?
Reid lo resume: «Bellingham tiene todas las herramientas. Hablar es fácil, pero hay que demostrarlo en el campo».
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Ahora Bellingham se centra en su participación con Inglaterra en el Mundial 2026.
Bellingham reforzaría su caso si es titular con Inglaterra en el Mundial 2026. Ya mostró en la Euro 2024 que puede decidir partidos, como en su gol “who else” ante Eslovaquia, y podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en Estados Unidos.
Si este verano acaba con 60 años de espera, se ganará un lugar entre los inmortales. Martin Peters y Alan Ball, héroes de 1966, ya subastan sus camisetas; Bellingham podría lograr lo mismo en el futuro.
La subasta de la Copa del Mundo deBUDDS se celebrará el 25 de junio de 2026, con una puja en línea que comenzará el 2 de junio. Más información aquí. Para una valoración en línea gratuita de cualquier objeto deportivo de colección, haga clic aquí.