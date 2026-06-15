«No hay dónde esconderse» para Jude Bellingham en el circo del Real Madrid, que recibe a José Mourinho de vuelta al Santiago Bernabéu como director de pista

Bellingham retrasó su debut en la última liga por la recuperación de una operación de hombro. Al perderse la pretemporada, debió recuperar su forma física.

Como era de esperar, tardó en recuperar su mejor forma. Además, sufrió una lesión en el isquiotibial que lo marginó tras el partido contra el Rayo Vallecano el 1 de febrero.

Cerró la temporada con dos goles en sus tres últimos partidos de La Liga, aunque todavía se dudaba de su lugar en el once de Inglaterra para otro gran torneo.

Compite por un lugar en los Tres Leones ante jugadores como Morgan Rogers (Aston Villa) y Eberechi Eze (Arsenal). Tuchel no ha confirmado aún un ‘10’ fijo.

A ello se suma la distracción de lo que ocurre en el Real Madrid. El enigmático entrenador portugués José Mourinho ha regresado al Santiago Bernabéu para una segunda etapa, volviendo de sorpresa a un entorno familiar a sus 63 años.

El “Special One” debe gestionar los egos de Mbappé, Vinicius y el resto, y renovar un plantel que lleva dos años sin títulos.