Getty Images Sport
Traducido por
No ganar títulos cuesta: la valoración de Jude Bellingham en el Real Madrid ha bajado 40 millones de euros, y Vinicius Junior sufre lo mismo por la falta de trofeos
Las valoraciones de los «galácticos» en caída libre
El fichaje de Kylian Mbappé por Florentino Pérez parecía hacer al equipo imparable. Sin embargo, dos años después solo han conseguido una Supercopa de la UEFA y una Copa Intercontinental.
La decepción deportiva se ha traducido en una crisis financiera. A esto se suma su reciente eliminación en cuartos de la Champions a manos del Bayern y los nueve puntos que le sacan en La Liga, lo que ha provocado una devaluación de la plantilla de 176 millones de euros (153 millones de libras/207 millones de dólares), según Transfermarkt. Las estrellas antes intocables ven caer su valor a medida que el fracaso se hace realidad para el gigante español.
- AFP
Bellingham y Vinicius encabezan el descenso
Bellingham llegó con gran expectación y arrasó en La Liga, pero su valoración ha caído. El centrocampista inglés ha visto cómo su valor bajaba 40 millones de euros (35 millones de libras; 47 millones de dólares), de 180 a 140 millones de euros (122 millones de libras; 165 millones de dólares). No es el único: su compañero Vinicius Junior ha pasado de 180 a 150 millones de euros (131 millones de libras/177 millones de dólares) tras un periodo irregular. Algunos críticos lo señalan como una de las mayores decepciones del club, que ha perdido eficacia en la Liga de Campeones y en la liga local. Su bajo impacto en los momentos clave ha obligado a revisar a la baja el valor real de estas superestrellas en el mercado actual.
Descubren un agujero negro de 176 millones de euros.
Solo ocho jugadores aumentaron su valor de mercado, lo que afectó al resto de la plantilla. El grupo incluye canteranos como Asencio y Gonzalo, y la revelación Arda Güler, cuyo valor subió de 30 a 90 millones de euros (78 millones de libras/106 millones de dólares).
Los centrocampistas Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni tampoco se libraron: el valor del primero cayó de 100 a 50 millones de euros (44 millones de libras/59 millones de dólares) y el del segundo bajó de 100 a 75 millones de euros (65 millones de libras/88 millones de dólares). En defensa, Éder Militão cayó de 60 a 25 millones y Rodrygo Goes bajó de 60 a 50. Solo Federico Valverde mantiene los 120 millones de su valoración de 2024.
- Getty Images Sport
La edad y los contratos agravan la crisis
Más allá de la falta de títulos, otros factores lastran el valor de la plantilla de Florentino Pérez. Veteranos como Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal han visto caer su cotización, principalmente por la edad y el fin de sus contratos.
Al cierre de la temporada, el panorama sigue sombrío para la directiva madridista. Los expertos advierten que las cifras podrían empeorar en los próximos meses, cuando Transfermarkt publique sus actualizaciones. Sin un pronto regreso a la senda de la victoria, el prestigio financiero del club más famoso del mundo pende de un hilo.