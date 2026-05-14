«No fue un error»: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, explica la salida de Xabi Alonso y llama la atención sobre José Mourinho

Álvaro Arbeloa reemplazó a Alonso, pero el Real Madrid siguió sin encontrar estabilidad. En su debut, perdió 0-1 contra el Albacete de Segunda en Copa del Rey; en Liga, la ventaja del Barça, ya campeón, creció cada jornada, y en Champions cayó en cuartos ante el Bayern. Es un secreto a voces que no seguirá tras el verano.

El principal candidato para reemplazarlo es José Mourinho, y según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, su llegada es un hecho. El portugués ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y actualmente trabaja en el Benfica de Lisboa.

Pérez, sin embargo, no confirmó los rumores sobre Mourinho: «Eso no es cierto. ¿Que si me gusta Mourinho? Me gustan todos los entrenadores. Estuvo con nosotros y elevó nuestro nivel de rendimiento. Y después de eso ganamos esos seis títulos europeos en diez años», explicó el directivo de 79 años.

«Recibo muchos mensajes. Algunos me aconsejan fichar a Mourinho y otros me dicen que ni se me ocurra. No respondo a ninguno», reveló Pérez, quien reiteró que, contra lo publicado, no decide solo sobre los entrenadores.