La pugna por Eichhorn se recrudece y el Bayern no quiere quedarse atrás. En declaraciones a *Bild* antes de la final de la DFB-Pokal que el Bayern ganó 3-0 al Stuttgart, Eberl dejó claro que el club sigue de cerca al joven, ya titular en la segunda división alemana.

«Si no seguimos a Kenny Eichhorn —y el FC Bayern no lo haría—, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo», afirmó Eberl. A pesar de su edad, Eichhorn jugó 17 partidos con el Hertha esta temporada, se hizo imprescindible y atrajo el interés de clubes como el Manchester City y el Borussia Dortmund.