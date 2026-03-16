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Urbig NeuerGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¿No estará en condiciones para el partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo? El portero del FC Bayern de Múnich parece estar a punto de regresar a los terrenos de juego

Parece que el FC Bayern de Múnich podrá contar con el portero Jonas Urbig en el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo.

Según informan tanto Bild como Sky, el portero de 22 años del club más laureado de Alemania está a punto de regresar a los terrenos de juego.

  • Según estas informaciones, «hay buenas perspectivas» de que esté listo para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra los italianos el miércoles.

    Urbig sufrió una conmoción cerebral la semana pasada en el partido de ida tras un choque de cabezas. Dado que también están de baja por lesión el portero titular Manuel Neuer (desgarro fibrilar en la pantorrilla izquierda) y el número tres, Sven Ulreich (desgarro muscular), se llegó a especular incluso con la posibilidad de que jugara Leonard Prescott, de solo 16 años.

    Sin embargo, el lunes al mediodía, Urbig ya pudo volver a participar en el entrenamiento del Bayern y dar un paso importante hacia su regreso. Si no hay ningún contratiempo inesperado, el jugador de 22 años estará bajo los palos contra el Atalanta.

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  • Manuel NeuerGetty Images

    ¿Urbig estará listo para el partido contra el Atalanta? Neuer también ha vuelto a los entrenamientos

    Además de Urbig, Neuer también pudo volver a completar gran parte de los ejercicios el lunes, aunque es muy improbable que juegue contra el Bérgamo. El exguardameta internacional sufrió a principios de febrero, en la victoria por 4-1 contra el Gladbach, una nueva rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda, justo cuando regresaba tres semanas después de haber sufrido la misma lesión en el mismo lugar. Por ello, el equipo de Múnich no quiere correr ningún riesgo y seguirá dando descanso al jugador de 39 años.

    De todos modos, el Bayern parte de una posición de partida muy cómoda para el partido de la Liga de Campeones del miércoles por la noche. Tras el 6-1 de la ida, ya tiene prácticamente asegurada su plaza en los cuartos de final. Allí le esperaría o bien el Real Madrid, que ganó hace una semana, o bien el Manchester City.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    FechaHoraPartido
    Miércoles, 18 de marzo21:00FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones)
    Sábado, 21 de marzo15:30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15:30SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
    Sábado, 11 de abril18:30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
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