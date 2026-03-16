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¿No estará en condiciones para el partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo? El portero del FC Bayern de Múnich parece estar a punto de regresar a los terrenos de juego
Según estas informaciones, «hay buenas perspectivas» de que esté listo para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra los italianos el miércoles.
Urbig sufrió una conmoción cerebral la semana pasada en el partido de ida tras un choque de cabezas. Dado que también están de baja por lesión el portero titular Manuel Neuer (desgarro fibrilar en la pantorrilla izquierda) y el número tres, Sven Ulreich (desgarro muscular), se llegó a especular incluso con la posibilidad de que jugara Leonard Prescott, de solo 16 años.
Sin embargo, el lunes al mediodía, Urbig ya pudo volver a participar en el entrenamiento del Bayern y dar un paso importante hacia su regreso. Si no hay ningún contratiempo inesperado, el jugador de 22 años estará bajo los palos contra el Atalanta.
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¿Urbig estará listo para el partido contra el Atalanta? Neuer también ha vuelto a los entrenamientos
Además de Urbig, Neuer también pudo volver a completar gran parte de los ejercicios el lunes, aunque es muy improbable que juegue contra el Bérgamo. El exguardameta internacional sufrió a principios de febrero, en la victoria por 4-1 contra el Gladbach, una nueva rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda, justo cuando regresaba tres semanas después de haber sufrido la misma lesión en el mismo lugar. Por ello, el equipo de Múnich no quiere correr ningún riesgo y seguirá dando descanso al jugador de 39 años.
De todos modos, el Bayern parte de una posición de partida muy cómoda para el partido de la Liga de Campeones del miércoles por la noche. Tras el 6-1 de la ida, ya tiene prácticamente asegurada su plaza en los cuartos de final. Allí le esperaría o bien el Real Madrid, que ganó hace una semana, o bien el Manchester City.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Partido Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)