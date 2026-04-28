«No están al nivel del Bayern»: dos campeones del mundo señalan el punto débil del PSG

El Bayern venció 2-1 en París en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Marquinhos tuvo un mal partido y quedó mal parado en el gol de Luis Díaz que puso el 0-2 provisional.

Hummels, que también es comentarista en Prime, coincidió con Höwedes y apuntó a Marquinhos como el punto débil del PSG: «Creo que no estaba preparado para esa presión tan intensa del Bayern», dijo el exinternacional alemán. «No parecía estar a la altura del ritmo. En realidad lo está, pero me imagino que hoy eso le ronda un poco por la cabeza».

Por eso, como jugador del Bayern, intentaría presionarlo siempre que tuviera el balón para volver a generarle inseguridad. La pareja de centrales del París, Marquinhos y el exjugador del Fráncfort Willian Pacho, es buena, pero a mi juicio no está al nivel del Bayern», concluyó Hummels.