«No estamos contentos»: Romelu Lukaku advierte de que «habrá consecuencias» por el desaire al Nápoles, mientras el director aborda la disputa con el delantero

Lukaku debe recuperar la confianza de la directiva del Nápoles tras ausentarse de los entrenamientos durante el último parón internacional. Después de retirarse de la selección belga, el delantero de 31 años ignoró varias llamadas del club para regresar, lo que provocó un comunicado oficial por su falta a las sesiones.

El jugador explicó su situación y afirmó que no daría la espalda al campeón de Italia, pero su defensa no ha convencido al club.