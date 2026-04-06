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«No estamos contentos»: Romelu Lukaku advierte de que «habrá consecuencias» por el desaire al Nápoles, mientras el director aborda la disputa con el delantero
Lukaku lucha por recuperar la confianza del Nápoles
Lukaku debe recuperar la confianza de la directiva del Nápoles tras ausentarse de los entrenamientos durante el último parón internacional. Después de retirarse de la selección belga, el delantero de 31 años ignoró varias llamadas del club para regresar, lo que provocó un comunicado oficial por su falta a las sesiones.
El jugador explicó su situación y afirmó que no daría la espalda al campeón de Italia, pero su defensa no ha convencido al club.
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Manna confirma las medidas disciplinarias contra Lukaku
La tensión en el Nápoles estalló el lunes por la noche, cuando el director deportivo, Manna, criticó la ausencia de Lukaku antes del crucial partido contra el AC Milan. El delantero belga se metió en un lío con la directiva del Partenopei al no regresar a Italia tras el parón internacional.
En declaraciones a DAZN, Manna fue claro sobre la conducta del delantero y la postura del club. «Para mí, la situación está clara. Romelu debería haber ido a la selección; se quedó en Bélgica para entrenar contra nuestra voluntad. Espero que regrese en una semana y que haya consecuencias, pero el fútbol sigue y hoy juega Giovane», concluyó Manna.
El Nápoles venció al Milan en ausencia de Lukaku
El Nápoles venció 1-0 al AC Milan el lunes, incluso sin Lukaku. Matteo Politano marcó en el 79’ y colocó al Nápoles segundo con 65 puntos, mientras el Milan bajó al tercero con 63.
El brasileño Giovane, quien reemplazó a Lukaku, contó con la confianza de Manna.
«Lo fichamos en enero porque necesitábamos un delantero y se merecía ser titular hoy», declaró Manna. «Reforzamos la plantilla precisamente para esto; el trabajo sobre el campo nos da tranquilidad. A pesar de las bajas, siempre nos adaptamos y luchamos; ahora que vuelven los jugadores, estamos contentos».
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¿Vuelve la lucha por el título?
El Nápoles sigue a siete puntos del líder de la Serie A, el Inter, con siete jornadas por disputarse. Sin embargo, el entrenador Antonio Conte se mostró reacio a afirmar que su equipo vuelve a estar en la lucha por el título.
«No se trata de creer: debemos ser realistas y no fallar, esperando que el Inter tropiece. Lo que están haciendo ellos lo pone difícil. Debemos mantener el ritmo y defender el Scudetto hasta el final. Ya ganamos una Supercopa y somos segundos; ahora buscamos la Liga de Campeones, que es clave por lo que representa».