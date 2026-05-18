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«No estamos a salvo»: Roberto De Zerbi advierte al Tottenham de que aún «tienen que luchar» por mantenerse en la Premier League antes del partido contra el Chelsea
La permanencia de los Spurs está lejos de estar asegurada
El Tottenham visita el martes al Chelsea y, en teoría, solo necesita un punto para asegurar la permanencia. Tras la derrota del West Ham ante el Newcastle, los Spurs están dos puntos por encima de los Hammers con mejor diferencia de goles y un partido menos, pero De Zerbi rechaza la complacencia en su vestuario. Desestimando cualquier comentario sobre que el Tottenham esté relajado y ya esté planeando el verano, el entrenador de los Spurs se mostró firme en que la atención debe centrarse por completo en el terreno de juego
De Zerbi subrayó la urgencia y afirmó: «Hace un mes la situación era otra y aún no estamos a salvo. Antes de responder a tu pregunta debemos asegurar un punto en la Premier League. Tenemos que luchar, jugar bien y concentrarnos en el partido; luego podremos celebrar una gran rueda de prensa».
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El dilema del portero en Stamford Bridge
De Zerbi duda sobre el portero para Stamford Bridge. Guglielmo Vicario, ya recuperado de una hernia, vuelve a estar disponible, pero Antonin Kinsky ha brillado en su ausencia, complicando la elección del técnico.
Al preguntarle por la titularidad, De Zerbi se mostró evasivo: «Vicario está disponible; decidiré mañana». Sí, Vicario es el número uno, pero debemos valorar su estado físico y su momento de forma. Tengo buena relación con ambos y no habrá problemas».
Noticias sobre el regreso de Maddison y su lesión
Los Spurs no contarán con Dominic Solanke por una lesión en el tendón de la corva, pero hay mejores noticias sobre James Maddison. El mediapunta jugó su primer partido oficial en más de un año y, pese a un pequeño problema físico esta semana, se espera que esté en la convocatoria para enfrentar a los Blues.
De Zerbi actualizó su situación: «Esta semana no entrenó por un pequeño problema, pero ayer y hoy trabajó bien. Aún no está para 90 minutos; hablaré con él mañana y decidiré».
Además, elogió al capitán Cristian Romero, próximo a regresar: «Es un gran jugador y un tipo increíble; ha sido un gran capitán pese a no jugar».
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El reto del puente
La historia no favorece al Tottenham: solo ha ganado una vez en sus últimas 35 visitas ligueras al Chelsea. De Zerbi lo reconoció en la rueda de prensa previa.
«Stamford Bridge es complicado. Es un estadio difícil porque los jugadores del Chelsea de las últimas 25 o 30 temporadas han sido fantásticos. Pero mañana es un partido nuevo», comentó el italiano.