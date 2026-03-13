«¡No está en venta!» ¿Podrá este jugador estrella del Real Madrid cambiar de equipo por 50 millones de euros?

Según esto, ya hay algunos clubes de la Premier League que han mostrado su interés por el jugador de 23 años. Entre ellos se encuentra el Liverpool FC, que ya en enero se habría puesto en contacto con él para un posible traspaso en verano.

En cualquier caso, Camavinga tiene suficientes opciones. El acaudalado Al-Ittihad también estaría interesado en el versátil defensa, que en el pasado también ha tenido que ayudar a menudo como lateral izquierdo.