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Pep GuardiolaGetty Images

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«No está en nuestras manos»: gran decepción del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, tras el revés sufrido en la lucha por el título

Premier League
Everton vs Manchester City
Everton
Manchester City
P. Guardiola

Pep Guardiola bajó la cabeza. El doloroso tropiezo en la lucha por el título de la Premier League inglesa provocó una gran decepción incluso en el entrenador estrella del Manchester City.

«No está en nuestras manos», declaró el catalán a Sky Sports. «Antes era así, ahora ya no. Aún tenemos partidos por delante. Ya veremos qué pasa».

  • El City empató 3-3 (1-0) con el Everton el lunes; remontó un 1-3 y sumó un punto. La distancia con el líder, el Arsenal, se ha ampliado a cinco puntos a falta de tres jornadas. El City tiene un partido menos, pero ya no puede alcanzar a los londinenses, equipo de Kai Havertz.

    «Seguiremos adelante hasta el final», afirmó Guardiola. «Ahora duele», reconoció Jeremy Doku, autor del empate en el 90’+7 con su segundo gol. «Quedan muchos partidos. Hemos perdido dos puntos, pero seguiremos luchando por nosotros y por nuestra afición».

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