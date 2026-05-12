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«No es un gran creador»: Declan Rice «encajaría bien jugando de lateral derecho» de forma habitual en el Arsenal, afirma Paul Scholes
Los Gunners se enfrentan a una escasez de defensas
La lesión de rodilla de Ben White ante el West Ham complica a Arteta, que ya contaba con la baja de Jurrien Timber desde marzo. Rice pasó al lateral derecho y luego cedió el puesto a Cristhian Mosquera para mantener la defensa estable. Este experimento táctico llega tras una temporada en la que el centrocampista de 27 años ha sido clave, con cinco goles y 11 asistencias en 53 partidos.
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Scholes compara a Keane
En el pódcast «The Good, The Bad and The Football», Scholes y Nicky Butt recordaron que Roy Keane jugó de lateral derecho gran parte de una temporada en el United.
Scholes añadió: «Roy jugó ahí mucho porque el United tenía a Bryan Robson y a Paul Ince, y lo hizo de maravilla. Creo que a Declan Rice también le vendría bien jugar de lateral derecho; puede hacerlo y, de todos modos, no es un gran creador».
La lucha por el título alcanza su punto álgido
Rice ha sido clave en la lucha de los Gunners por su primer título de la Premier League desde 2004. El Arsenal lidera la clasificación con 79 puntos en 36 partidos, cinco más que el Manchester City, que tiene un encuentro menos. La adaptación del internacional inglés es vital, pues el club londinense afronta las dos últimas semanas de una campaña exigente en la que cualquier error puede ser decisivo.
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Con la mirada puesta en el doble título nacional y europeo
El Arsenal recibe al Burnley el lunes; Arteta debe elegir entre Mosquera o Rice para la defensa. Luego visitarán al Crystal Palace y, el 30 de mayo, volarán a Budapest para enfrentar al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones.