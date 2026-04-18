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«¡No es un fracaso!»: Jeremie Frimpong, inspirado por la superestrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, afirma que quedarse sin títulos no sería un desastre
El camino hacia el éxito y la influencia de la NBA
Tras una temporada en la que el Liverpool quedó eliminado de las copas y lejos del título de la Premier, Frimpong recurrió al baloncesto para poner las cosas en perspectiva. El exjugador del Bayer Leverkusen citó a Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks, como fuente de inspiración.
«¿Conoces a Giannis? ¿Ves la NBA? Tienes que escucharle», dijo Frimpong a The Telegraph. «No se puede ganar siempre todo. A veces hay que pasar por estas situaciones para reconstruirse. Estaba viendo a Giannis. Le preguntaron: “¿Ha sido esta temporada un fracaso para ti?”. Él respondió: “No. Esto no es un fracaso. Es el camino hacia el éxito». Hablaba de Michael Jordan: cuando no ganó las finales, ¿fue un fracaso para él? No. Fue parte del camino al éxito. Así que ninguna temporada es un fracaso, por decepcionante que sea. Este es el camino que debemos recorrer para alcanzar el éxito».
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Lidiar con la presión de Anfield
Las tres lesiones en los isquiotibiales han frenado el debut de Frimpong en Inglaterra y le han impedido encontrar su ritmo con Arne Slot. Pese a las frustraciones personales y colectivas, el lateral insiste en que el nivel del vestuario del Liverpool no ha bajado.
Dijo: «A nadie le gusta perder; en el vestuario todos odiamos hacerlo. Como dice Giannis, ninguna temporada es un fracaso. Perder duele, pero son pasos. Nunca antes me había pasado. He tenido tres lesiones y el equipo no está rindiendo como debería. Han sido muchos desafíos. Si hubiéramos ganado la FA Cup o la Liga de Campeones, no sería tan malo».
El factor Wirtz y la adaptación a Anfield
En Anfield se habla mucho del rendimiento de Florian Wirtz, quien llegó del Leverkusen tras Frimpong. Algunos cuestionan la inversión, pero Frimpong asegura que su compañero callará a los escépticos y recuperará el nivel con el que ganaron la Bundesliga invictos.
«Me alegré mucho cuando supe que Flo vendría; no suele pasar que dos compañeros lleguen juntos a un club. Sé dónde encuentra espacios, cuándo los necesita y cómo ayudarlo a marcar. Sin él no habríamos ganado Bundesliga ni Copa. Sé lo que puede hacer. Él también lo sabe. Solo tenéis que esperar y ver. Es muy bueno con el balón y se mueve con mucha soltura. No tiene mi velocidad, pero su mente es rapidísima. Lo he visto. Lo lleva dentro».
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Compromiso con el proyecto del Liverpool
A pocos días del derbi de Merseyside, Frimpong recuerda los consejos de su capitán, Virgil van Dijk. Pese a las 17 derrotas en una temporada complicada, el lateral derecho no se arrepiente de fichar por la Premier League y reitera su compromiso con el club.
Dijo: «Van Dijk me dijo que este es un gran club y que debía prepararme, pues sería diferente a cualquier otro lugar donde hubiera jugado. Me advirtió que sería duro, porque todos quieren ganarnos, pero también me aseguró que me encantaría. No quiero estar en ningún otro sitio que no sea el Liverpool. Ahora atravesamos un mal momento: lesiones y resultados adversos, pero no cambiaría nada; esto es parte del camino”.