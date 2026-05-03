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«No es su estilo»: Christian Pulisic nunca será como Weston McKennie o Chris Richards, según la reacción del legendario jugador de la selección estadounidense Alexi Lalas ante los «delicados» comentarios del AC Milan
- AFP
Allegri desata el debate con la etiqueta de «sensible»
Pulisic sigue siendo el rostro del fútbol estadounidense, pero su estado de forma y actitud en el AC Milan son objeto de escrutinio. El técnico rossoneri, Massimiliano Allegri, admitió que el rendimiento del delantero depende mucho de su estado emocional y de su acierto ante la portería.
«Es un chico muy sensible; no marcar le afecta», afirmó el técnico rossonero. «Se mete en los duelos, pero le cuesta más y sufre. Debo equilibrar el equipo: sin un nueve puro, él lo nota».
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Lalas advierte sobre las connotaciones negativas
Los comentarios molestaron al exdefensa de la selección estadounidense Alexi Lalas, quien cree que esas etiquetas pueden dañar la reputación de un jugador. En su podcast «State of the Union», Lalas advirtió que ser calificado de «sensible» por un entrenador de renombre como Allegri podría afectar la posición de Pulisic en el fútbol mundial y en la selección nacional.
«Llamar a alguien “sensible” tiene una connotación negativa», afirmó. «No sé cómo esto ayuda a Christian, más allá de reconocer que atraviesa un mal momento. Lo último que quieres oír de un entrenador, sobre todo si decide tu futuro, es que eres sensible».
- AFP
La diferencia entre Pulisic y sus compañeros de equipo
Lalas afirmó que Pulisic es quizá el futbolista masculino más talentoso de la historia de Estados Unidos, pero admitió que no tiene la personalidad extrovertida de compañeros como Weston McKennie.
Lalas añadió: «Con los años hemos visto que Pulisic ha madurado y, en mi opinión, será el mejor futbolista estadounidense de la historia. Pero no se ha convertido en el jugador que muchos imaginaban. No es su culpa; simplemente es quien es y no puede actuar como Weston McKennie o Chris Richards».
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Pochettino y la búsqueda de la gloria en el Mundial
A pesar de los rumores sobre la mentalidad de Pulisic, el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, sigue convencido de que el país puede aspirar al título en 2026.
«Cuando me reuní con el presidente Trump antes del sorteo en Washington, me preguntó: “¿Cree usted, entrenador, que podemos ganar [el torneo]?”. Le respondí: “Por supuesto”», reveló Pochettino. «¿Por qué no [ganar el Mundial]? ¿Por qué no? Porque todo es cuestión de creer. Fíjese en Marruecos en Catar. Nadie creía en ellos y llegaron directamente a semifinales».