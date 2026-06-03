«No es por Lionel Messi»: así es la mentalidad ganadora de Cristiano Ronaldo en el Mundial, mientras el mejor de todos los tiempos de Portugal busca la medalla que le falta

Ronaldo, al igual que Messi, participará por sexta vez en el evento más importante de la FIFA cuando se abran las puertas en Estados Unidos, Canadá y México. Nadie ha logrado antes esa hazaña, y los libros de historia siguen reescribiéndose.

Messi, que ya lo ganó en 2022, busca repetir. Cumplirá 39 años el 24 de junio y se retirará de la selección tras el torneo.

Ronaldo, con 41 años, tampoco muestra signos de desaceleración: lideró al Al-Nassr al título de la Liga Profesional de Arabia Saudí en 2026 y persigue los 1.000 goles antes de retirarse.

Sin embargo, CR7 podría acercarse a su despedida si conquista el Mundial con Bruno Fernandes y el resto de la selección. Tras tantos logros, pocos retos le motivan más que cumplir las expectativas de su país.