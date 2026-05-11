El joven talento holandés declaró a ESPN tras el 1-1 entre Feyenoord y AZ Alkmaar: «No es secreto que me siguen y que podría cambiar de equipo en verano. Aún no he decidido nada y sigo bajo contrato con el Feyenoord. Quizá fue mi último partido en casa, pero no quiero adelantarme».
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«No es ningún secreto»: el posible fichaje del FC Bayern de Múnich llama la atención
Según Sky, las negociaciones entre el entorno de Read y el campeón alemán están estancadas. La clave es el precio: el Feyenoord pide unos 30 millones de euros por un adolescente con poca experiencia al más alto nivel.
En la Säbener Straße no están dispuestos a pagar esa cifra, sobre todo porque el historial médico de Read en la temporada 2025/26 ya muestra fisuras: una persistente lesión en el muslo lo ha dejado fuera de combate desde finales de noviembre, e incluso contra el Alkmaar solo jugó la segunda parte.
- AFP
Al parecer, el Manchester City también sigue a Read.
Read está listo para dar el salto a un grande. En 53 partidos en la Eredivisie ha sumado 16 puntos (cinco goles y once asistencias) y ya debutó en Champions y Europa League. Es un lateral moderno y ofensivo, justo lo que busca el Bayern.
Según Bild y Sky Sports, el Manchester City lo sigue de cerca y podría presentar una oferta al final de la temporada.
Si el City finalmente puja, el precio podría subir aún más, ya que su contrato en Róterdam vence en 2029. También se rumoreó que el Liverpool lo siguió, pero los Reds descartaron ficharlo en invierno.
Givairo Read: sus estadísticas en el fútbol profesional
Temporada Club Partidos Goles Asistencias 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 19 2 3