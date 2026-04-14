«¡No es Lionel Messi!»: A Mason Greenwood le dicen que solo sirve para el Aston Villa, mientras Marcel Desailly advierte al Arsenal y al Manchester City que no fichuen a la estrella del Marsella

Al señalar que el internacional inglés, con un solo partido con la selección y aún con la opción de jugar por Jamaica, no está a la altura de Lionel Messi, Desailly —en declaraciones a BetVictor Online Casino— respondió a GOAL sobre una posible salida de Greenwood este verano: «Al verlo desde fuera y ver sus estadísticas y goles, uno puede sentirse tentado. Pero, ¿tiene la fuerza necesaria para jugar en un club de la Premier League o en uno español de primer nivel? No estoy seguro; no sé si puede adaptarse a ese nivel.

«Para mí es un jugador más de la Ligue 1, como el Marsella, o de la Liga, como el Villarreal. En la Premier sería complicado; quizá, con el tiempo, encajaría en el Aston Villa.

No estoy seguro de que tenga el nivel y la regularidad necesarias: marca goles, pero en la Premier también se exige disciplina táctica constante.

Físicamente puede ser una tormenta y marcar la diferencia en Francia, pero luego cae demasiado. No aparece durante una hora, ¡no es Messi! Para Francia está bien, pero en una liga más intensa y exigente no sé. Me encanta, pero si fuera el Manchester City o el Arsenal, no lo ficharía».