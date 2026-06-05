Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Erling Haaland Harry Kane splitGetty Images
Yosua Arya

Traducido por

«No es Erling Haaland ni Harry Kane»: Florentino Pérez anticipa un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid la próxima semana, pero descarta varios nombres destacados

Fichajes
Real Madrid
H. Kane
E. Haaland
Primera División
Manchester City
Premier League
Bayern Múnich
Bundesliga

Florentino Pérez ha desmentido los rumores que vinculaban al Real Madrid con Erling Haaland y Harry Kane, y ha insinuado que la próxima semana se anunciará un fichaje de 150 millones de euros. El presidente madridista aprovechó su aparición en televisión para destacar la solidez financiera del club, pese a la creciente presión en la carrera por la presidencia.

  • Pérez insinúa un importante plan de fichajes

    Pérez, en el programa «Horizonte», negó que el Real Madrid vaya a fichar a Haaland o Kane. Anunció que la próxima semana se cerrará otro gran fichaje, valorado en 150 millones de euros.

    Anunció que la próxima semana se confirmará un fichaje de 150 millones de euros, lo que indica que la operación está muy avanzada. Sus palabras llegan mientras crece la presión de su rival presidencial, Enrique Riquelme, quien prometió traer a Haaland al Bernabéu.

    • Anuncios
  • Florentino PerezGetty Images

    Pérez explica la postura del Madrid

    Pérez fue tajante sobre Haaland y Kane: «No se trata de Erling Haaland ni de Harry Kane», afirmó, desmintiendo su fichaje por el Madrid.

    Sobre los fichajes, añadió: «Ya tenemos a Mourinho, Konaté y Dumfries, y el martes ofreceremos más de 150 millones por un jugador de la Champions, el traspaso más caro de la historia del Real Madrid».

  • La campaña electoral se recrudece

    Las declaraciones de Pérez llegan en un momento clave de la carrera por la presidencia del Real Madrid. Riquelme ha intentado ganar impulso prometiendo fichajes de élite y reclutando a figuras destacadas del pasado para que respalden su proyecto. El actual presidente cree que la situación financiera actual del club refuerza sus argumentos para optar a un nuevo mandato. Su última insinuación sobre el mercado de fichajes parece diseñada para reforzar la confianza en su liderazgo y en la capacidad del Madrid para competir por los nombres más importantes del mundo.

    «Según Forbes, el club vale 10 000 millones de euros», añadió. «Cuando llegué, ni siquiera teníamos para pagar los sueldos. Ahora somos el club más valioso del mundo».

  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La atención se centra ahora en el anuncio de la próxima semana

    Ahora todos quieren saber quién es el jugador que, según Pérez, llegará por 150 millones de euros. El anuncio puede marcar la campaña presidencial y convencer a los aficionados antes de las elecciones. Mientras Riquelme defiende su proyecto, Pérez confía en que este fichaje refuerce su posición y consolide el futuro del Real Madrid.